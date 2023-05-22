【撞衫不可怕系列】这件牛仔洋装一周出现三次！ (G)I-DLE舒华、LE SSERAFIM宫脇咲良、aespa Winter穿出不同味道！

「大势女团」最近陆续回归，除了歌曲之外，她们的造型也是看点之一啊！

最近... (G)I-DLE 舒华、LE SSERAFIM 宫脇咲良和 aespa Winter 就穿上了同件衣服，3人所穿的衣服是 Jade London 的牛仔洋装，上面有宽腰带作为装饰。虽然是同件衣服，但都穿出截然不同的味道。

舒华在〈Queencard〉的 MV 里就穿著这套洋装，她搭配金色爱心项炼，更显少女感。

18日，宫脇咲良在《M Countdown》的〈UNFORGIVEN〉打歌和檀国大学校情表演都穿了这件洋装，她里面加了黑色小可爱，还加了银色颈炼。



21日，Winter 在《人气歌谣》进行〈Spicy〉打歌时又穿了这件洋装，她则是搭配字母项炼和腰带同色系的长领巾，多了点层次感。



这也是第一次看到在这么短的时间内看到同套衣服登场，不过三人都穿出各自的风格。也让网友纷纷表示：「因爲腰带细节的衣服在时尚界很流行」、「哦 衣服本身就很像舞台服装」、「哇，舒华怎么这么漂亮？甚至那个奇怪的舞蹈也跳得很好啊」、「但是短时间内是不是太重复了」、「这件衣服真的很适合 Winter 穿」、「我怎么觉得那件衣服好看」、「Sakura 太漂亮了」等等。

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