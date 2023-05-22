6月21日台韩同步上映的电影《贵公子》导演朴勋政：「金宣虎就是最适合演出贵公子的人选！」

演员金宣虎大萤幕出道作品《贵公子》将於6月21日在台韩两地同步上映，今日也举行了制作发布会。金宣虎以及同剧演员姜泰柱、金刚于、高雅罗与导演朴勋政都出席本活动。

《贵公子》剧情描述辗转在菲律宾各非法地下拳赛的拳击手Marco，某日起突然被身分不明的「贵公子」以及来自各方不同目的的势力疯狂追击，展开一场逃亡。由《新世界》《乐园之夜》《魔女》导演朴勋政所执导的新作品。没想到一向擅长拍摄暗黑势力作品的朴导演，在拍完《贵公子》后竟然发现自己也能有阳光的一面！他表示作品初期仍以暗黑故事出发，不过后期一反常态走向光明面。



当然《贵公子》这部作品更令人瞩目的是首度以大萤幕出道的演员金宣虎。原本一路顺遂，更以《海岸村恰恰恰》作品人气扶摇直上的他，却历经私生活争议后停止公开活动将近一年，也告别了固定出演的综艺节目以及许多代言中的活动。当时仍持续的正式行程，就是拍摄这部电影作品。而后来金宣虎也先以话剧作品站上舞台，作为活动正式开启的起点，但观众们仍然在期待他再度活跃於大小萤幕前。



金宣虎在今日的活动中也再度向大家致歉，表示导演以及演员们与工作人员们都相当努力来完成这部作品《贵公子》，他也将在日后访谈中再度与大家问候。金宣虎在片中将饰演这一位疯狂追击著Marco的贵公子，与以往他的形象有著180度的大转变。他还自曝有惧高症，虽然特技团队们都会帮忙，但猛然看见自己吊著钢丝站在桥上，突然害怕了起来。



金宣虎也带有兴奋的心情，他认为身为演员挑战全新面貌的呈现，是令人心动并期待的，尤其成功挑战了全新领域，其中的喜悦更是不可言喻。而导演们也觉得自己本片的选角相当巧妙，他表示金宣虎就是最适合的人选，於是即便当时有所考量，但仍然坚持由他演出此角色，更请观众们看看电影就会知道，金宣虎脸上就是具备了《贵公子》所要的气质。6月21日《贵公子》将於台湾与韩国同步上映。



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