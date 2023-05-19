《车贞淑医生》人气锐不可当！女主角严正化将登上《NewsRoom》以及《You Quiz》与昔日代表刘在锡重聚！

《车贞淑医生》凭著写实剧情却以诙谐方式演出，令观众意想不到的情节引发好奇，不断创下自身最高纪录的高收视率仍在持续中，而主角严正化也将登上JTBC的新闻节目《NewsRoom》，以及与老友刘在锡将在节目《You Quiz》中叙旧！

据悉，严正化已经完成了《车贞淑医生》的拍摄日程，於是预计在下周可参与《You Quiz》的录影。严正化与刘在锡的交情匪浅，在2020年刘在锡的节目《玩什么好呢》中，刘在锡变身制作公司代表Jimmy You知美刘，一手打造女子团体「退货远征队」，成员就包含了严正化、李孝利、华莎以及Jessi，严正化更是以艺名「万玉」作完团队中的大姊出演。



严正化也曾在节目中提到，当时担任他们代表的刘在锡，深知严正化因为曾罹患甲状腺癌，而对於自己的歌声失去信心，於是刘在锡自费报名了声乐歌唱课程，希望帮助严正化重建自信，这点令她相当感动，当时也成为不小的话题。而后来严正化也回送刘在锡一件相当昂贵的羽绒衣，但刘在锡收到后相当惊讶，更表示太高贵，不太敢穿。



严正化将透过节目《NewsRoom》以及《You Quiz》畅谈自己在拍摄《车贞淑医生》时所发生的幕后小故事，观众们更期待昔日代表Jimmy You与万玉的重逢。此外，严正化更将参与tvN全新综艺节目《舞蹈歌手流浪团》，让大家看到她昔日舞台上的魅力。



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