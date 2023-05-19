《King the Land》完美的他其实是「恋爱新手」！曾向润娥表示：「你绝对不是我的菜」，李俊昊提出「共进晚餐」果然被拒绝了XD

李俊昊从飞机上跳下来，小编居然想到《乌龙派出所》里中川的爸爸！XD

预计於下月（6月）17日首播的JTBC新周末剧《King the Land》，描述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元，与因为职业关系即使不想笑、也要一直保持开朗笑容的小职员千莎朗相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。由李俊昊、润娥主演。

在最新的预告影片里，揭示身为财阀继承人的具元，没有什么想要的，也讨厌去争取什么。他只会皮笑肉不笑的「假笑」，也讨厌别人的笑容，甚至还有「再笑就开除你」这种恶质发言。（润娥骂李俊昊的表情实在是太搞笑了XD）

曾出演电影《鸡不可失》等热门作品的陈善圭也来轧一角，他直指具元的问题：「一看就知道，你是恋爱新手！没有幽默感、又没Sense，所以才没能谈恋爱！」穿著围裙、蹲在地上的具元表示：「眼泪怎么就跑出来了呢？」

具元激动地向莎朗说：「即使重生了，你也绝对不是我的菜！」（润娥委屈巴巴的表情超像小狗狗！）不过，这个女人逐渐吸引具元的注意。他甚至提出「晚餐邀约」，想当然尔，莎朗果断拒绝了～





▲就看李俊昊到底会「假笑」几次．．．（小编的嘴角也逐渐失守哈哈哈）

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