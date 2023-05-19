宋江新作期待中！空白期身材依旧完美：「期望自己在某一领域中成为最顶尖」！

演员宋江目前尚未公开新的作品，不过从时尚杂志上公开的新照看来，依旧展现出宋江的魅力眼神，手臂的曲线也相当完美，即使是空白期宋江的状态依旧管理的相当完美。

宋江曾演出过电视剧《喜欢的话请响铃》系列、《Sweet Home》、《如蝶翩翩》、《无法抗拒的他》等，前作《气象厅的人们》更搭配朴敏英谈起办公室姊弟恋情，在电视剧中可说是相当活跃，也被称为是「Netflix的儿子」，下一部作品也相当受到观众们的期待。

宋江特有的少年美，在本组照片中则是呈现出名品手表以及珠宝的穿搭，散发他的温柔魅力。在拍摄后的小访谈中，宋江也与大家分享他的日常演员工作，以及对自己的期望。他表示「希望自己成为一提到某一题材就被想起的演员」，而他也表示总是全力拍摄工作中的电视剧，以积极的心态生活，长远来看，期许自己成为某一个领域的顶尖人士。如果是特定题材的电视剧，希望大家立即能想起他。



宋江也表示，休息的时候大部分就坐在沙发上思考，或是发呆，也会健身完毕后回来看看书。如果自己无法集中的话，也会打开YT频道看一些健身影片等等，晚上也在继续看书或读剧本，几乎是足不出户。也让大家感受到他对於演戏与健身都相当执著与认真，期待他的后续作品《Sweet Home》系列！



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