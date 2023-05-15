9年前的老梗都知道！许光汉唱BIGBANG太阳的经典问候曲，观众笑疯了XD

许光汉啊，你私下到底刷了多手机，竟然连这个梗都知道！！

台湾当红的男神许光汉和林柏宏主演了一部喜剧影片《关於我和鬼变成家人的那件事》，该作品在台湾上映后票房大卖。 最近许光汉就飞赴韩国为电影做宣传，14日还出席了舞台问候活动，与韩国的影迷、观众们积极互动。

活动途中，观众们请求许光汉演唱歌曲，当所有人都以为他会演唱电影主题曲或代表作《soufflé 》时，他却给全场人带去了一个大大惊喜。 只见他拿著话筒，轻叹了一口气，接著就用韩语唱出了「大家啊」，台下立刻传来阵阵惊呼声，许光汉害羞得笑了起来，在观众们的起哄声中笑得弯下了腰，之后好不容易整理好心情后继续唱了下去「非常想念你们」，并用一个华丽的转音结束，最后说了一句「谢谢大家」。 相关影片火速就在韩网上传播开来，大家纷纷留言表示：「怎么连这首歌都知道」、「发音超准」、「我要提醒各位，许光汉演员出道前也曾准备当歌手哦」等。



230514 메마데바 무인



우리가 생각한 노래 : 수플레, 메마데바 OST

허광한이 생각한 노래 : 태양 여러분 ｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦｦ



수상할 정도로 한국 밈을 잘아는 외국인



영등포 CGV pic.twitter.com/4RRPZG6IXO — 웨이 (@kuanghanway) May 14, 2023

说到这首歌曲，原唱可是BIGBANG的太阳，2014年的首尔个唱上他用唱歌的方式问候粉丝，於是就有了这首歌曲「大家好，非常想念你们」。 后来被不少歌手模仿，风靡了很久。



哈哈哈哈，没想到这次许光汉也模仿了太阳，你是不是专门上网研究过？？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻