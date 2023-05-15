许光汉继IU后竟和LE SSERAFIM合体！台湾网友疯狂嫉妒，连黄伟晋都出现～

许光汉目前继《想见你》电影版之后再次赴韩宣传电影《关於鬼和我变成家人的那件事》（下称《鬼家人》），也是继上月底担任百想艺术大赏颁奖嘉宾后短时间再次访韩，一次又一次受到韩国观众热烈欢迎。

许光汉在百想艺术大赏上可是和李帝勋合作颁奖，‎在后台还和IU、金钟国与卢允瑞合影‎。不用多久，许光汉就在《鬼家人》影迷见面会上收到了李帝勋影像告白「爱你喔光汉先生」邀约合作‎。



昨（14）日，人气正当红的女团LE SSERAFIM竟然公开了和许光汉一起跳新歌〈UNFORGIVEN〉Challenge的影片！许光汉随著LE SSERAFIM简单跳著手部动作，最后许光汉讲韩文谢谢，LE SSERAFIM则回以中文「谢谢」，这短短几秒根本要引发暴动！因为LE SSERAFIM IG涌入了多位台湾人激动留言，包括「许先生请自重」、「许光汉我真的记住你了，上次IU这次LE SSERAFIM好嫉妒」、「不敢相信！！！」、「全台湾最成功的男人许光汉」。



甚至还可以看到台湾歌手兼主持人的黄伟晋留言：「我要疯掉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!我要当许光汉!!!!!我要!!!!!!!!!」黄伟晋还转发限时动态喊「不敢相信，我人生没有这么一刻想变成许光汉，就现在！」还有粉丝细心帮他P图，他也转发了。



而许光汉似乎也知道自己会变成全民公敌，用〈UNFORGIVEN〉的意思双关自嘲「UNFORGIVEN的我」、「不可原谅的我还比了ya」。



虽然在台湾变全民公敌，但看LE SSERAFIM YouTube Shorts的留言，几乎都是英语系网友和韩国网友发言，不少韩国网友说许光汉看起来害羞的样子很可爱，或是说他很帅、欢迎他再次到访韩国呢！



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