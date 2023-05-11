两大K-POP主唱合作了！Super Junior圭贤与Apink郑恩地终於实现2019年《认哥》的合唱约定

讲到圭贤，一定会联想是Super Junior主唱，而讲到郑恩地就是Apink主唱，两位主唱甚至是K-POP圈里数一数二的，唱功之强是一般人都普遍认可的！而两位主唱近日总算正式合作了！

翻拍自朴宝英与金英光主演的《婚礼的那一天》，中国电影《你的婚礼》（韩译「夏天的我们」여름날 우리）6月将在韩重新上映，日前公开了演唱OST的歌手名单，包括Standing Egg、圭贤与郑恩地、FTISLAND李洪基还有SG Wannabe李硕薰，名单排开全是「OST匠人」。



其中圭贤与郑恩地将翻唱《请回答1997》OST，郑恩地2012年与徐仁国与合唱的〈我们的爱情就这样〉（另译：我们的爱情像这样），这也是郑恩地与圭贤自2019年在综艺节目《认识的哥哥》之后，时隔4年再次合唱同一首歌。



回顾当年《认识的哥哥》，观众对於两大主唱的美声赞叹不已，YouTube两部相关影片加起来约有340万观看次数，底下留言多是正面评论，称赞两人唱歌水准非常高，合唱间互相配合的合声令人起鸡皮疙瘩。两人在节目上合唱完后，打勾勾约定好了要出合作曲，想不到时隔整整4年才实现，歌曲还是同一首。



圭贤与郑恩地版本的〈我们的爱情就这样〉将在16日正式发行，不过预告已释出近三分之一的音源片段。不少网友听了相当激动，表示终於又惊又喜表示终於等到了两人合作。



▼最后也听听原版的〈我们的爱情就这样〉，两个版本都有人拥护啊～！



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