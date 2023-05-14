《出差十五夜》猜歌环节超爆笑，SEVENTEEN成员们听不出自己的歌〈拍手〉！只有Dino和圆佑反应最快～

大家追《出差十五夜》SEVENTEEN篇时，印象最深刻的是哪个环节呢？（罗PD全程姨母笑，跟我追看时的表情一样XDDD）

罗PD热门网路综艺《出差十五夜》邀请到了人气男团 SEVENTEEN，在本周末又释出了新的一期节目（EP.2-1与2-2），除了透过游戏送给成员们许多礼物外（赢了罗PD才拿得到），还利用听前奏猜歌游戏，让粉丝网友们看到SEVENTEEN成员们活跃的一面。

▼EP.2-1，刚开张就被洗劫一空的孙悟空商店。《出差十五夜》SEVENTEEN篇



而在其中一首前奏播出时，只有「忙内」Dino 迅速的举手，喊出歌手是SEVENTEEN的瞬间，全员都非常疑惑…。



▼EP.2-2，可快转至23:22观看这一段内容。（只要体力没耗尽，问题就不会结束！）



接著，Dino 指向一旁的队友「眼镜美男」圆佑，则默默回答了〈拍手〉（Clap），罗PD表示：回答正确！！两人立刻冲到前方展示刀群舞蹈，只留下后面仍一脸疑惑的成员们～。



原来是因为节目组播放的是MV版本的开头，成员们一般比较熟悉音源&表演时的版本，所以才会一时认不出是自己的歌，接著本来想要辩解一下，但由於有成员答对了，大家也无法多说什么，看来罗PD这一段应该是相当得意啊～。XD



下周还会有EP.3喔！更多有趣的内容请回看节目，记得开启中文字幕，下面也附上EP.1的影片给大家回味一下。

▼EP.1-1，13人完整体入场，出差十五夜家有喜事啦~！



▼EP.1-2，怎么总是这么搞笑..? 真是耳目一新的无厘头对话。



▼EP.1-3，别担心…是真的在吵架^^ (吵闹)人物竞猜(吵闹)。



▼EP.1-4，你已深深中了SEVENTEEN的毒！就像…克拉（粉丝名CARAT）。



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