没看前作也能追！《九尾狐传1938》第2集收视率破7%，李栋旭变「宠弟狂魔」

「狐狸兄弟」同框就是养眼！

於上周六（6日）迎来首播的tvN新周末剧《九尾狐传1938》（共12集），为2020年播出的《九尾狐传》续作，描述千年九尾狐李砚本与爱人有个幸福结局，却因卷入某事件而被强制召唤，迫降到混乱的1938年后，努力找出回到现代方法的奇幻动作剧。由李栋旭、金素妍、金泛、刘庆秀等主演。

值得一提的是，前作最高收视率为5.8%，而《九尾狐传1938》首播便以6.4%超越前作最高收视率，第2集则上升到7.1%，后势看涨。相信有不少观众还在观望，甚至会有「没看第一季，能直接追看第二季吗」的疑问。答案是肯定的！作为没有看第一季的小编而言，觉得剧情流畅，而且剧组运用剪辑的方式稍微说明一下背景和人设，不存在看不懂的问题。

要说《九尾狐传1938》的最大看点，绝对是李栋旭与金泛这对「狐狸兄弟」的互动。穿越到1938年的李砚遇到为自己牺牲的弟弟李朗，并决定在这段时间与弟弟好好相处。把鸡蛋留给弟弟吃、睡觉时帮弟弟盖棉被等，简直就是「宠弟狂魔」。

▲弟弟怎么可以变成老菸枪！哥哥直接用枪把菸给打掉（咦？）

▲希望有更多人可以看到这段绝美「兄弟情」呜呜呜…

接著，是李栋旭的「变装秀」（请往左滑）。现代的李砚、1938年的李砚、穿上各种西装的李砚、拿著刀枪的李砚…只看李砚都觉得很值得。

而本季女主角金素妍与李栋旭的对手戏也相当精采，一言不合就求婚、一言不合就开打，很好奇他们之前究竟曾发生过什么事情呢！

▲本来不收男店员的美容院，看到「狐狸兄弟」马上「合格」！XD

▲申炷终於找到李砚大人了！明明是很感人的重逢片段，小编不争气地大笑了哈哈哈！！！

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