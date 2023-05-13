BH娱乐62人飞越南团建，李秉宪承担数亿元全部费用！大合照高洙&金高银&朴宝英&韩孝周都到齐

BH娱乐是韩国知名演员经纪公司，近日旗下演员20人和工作人员42人一起来到越南岘港、进行为期4天3的大型团建，也是公司创立17周年来首次团建！

李秉宪昨天在IG PO出合照，留言「所有人盼望的第一次BH workshop」。 照片里大家全部穿著白色T恤、一脸开心放松，细看全是熟悉的面孔：高洙、韩孝周、金高银、李阵郁、朴宝英、李智雅、郑宇、朴海秀、朱钟赫、赵福莱、郑彩娟、李熙俊、曹惠晶、吉恩星等等。 秋瓷炫也特地从中国飞来，可惜GOT珍荣本月8日刚刚入伍服兵役，遗憾缺席。



BH娱乐代表孙锡宇也在IG更新合照，大家齐喊：「BH~Night！」曹惠晶留言「thank you boss」，韩孝周留言「Be Happy. BH nice好幸福」。



李秉宪和经纪人孙锡宇在2006年共同创立了BH娱乐，这次海外团建正是来自李秉宪去年在年会上的提议。 李秉宪还为团建承担了全部费用，据悉总额高达数亿韩元！团建从本月9日开始、昨天圆满结束回国，当时一众演员齐齐现身仁川机场，仿佛要出国领奖一样XD

网友纷纷被这豪华阵容震惊：「大发」、「好多耀眼明星齐聚一堂啊」、「堪比颁奖典礼」、「看《出差十五夜》就觉得演员们感情很好」、「公司福利超强」、「很为职员用心呢」。

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