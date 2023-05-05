【韩网热帖】现在的K-POP是「New I LE」时代！

大家认同这位韩国网友的说法吗？

原PO主表示：NewJeans、IVE和LE SSERAFIM是K-POP 4代女团中的三大巨头，说她们引领著现在的趋势也不为过。

韩国网民评论：

1. 要说起现在最火爆的女团，确实是这三个

2. LE SSERAFIM的国内成绩比起其他两团来说确实地了一点，但也属於TOP 3级别，在国外反而更火一些，尤其是制作上最看重的专辑销量，完全是顶级水平

3.我是国小老师，国小生最爱ive、new jeans，对LE SSERAFIM很一般

4. 难道不是aespa？？？？

5. 去年和今年确实是这三团势头猛劲

6. 麻烦把LE SSERAFIM去掉

7. LE SSERAFIM包装得太成功了，明明有不足的地方但从以前开始都在和其他两团捆绑营销，aespa就是这样被挤掉的

8. LE SSERAFIM连音乐节目第一都没拿过，可能因为宫胁咲良也没什么新人团的感觉，不过把aespa和NewJeans、ive绑到一起也说不过去啊

9. 如果非要说三团的话，比起NEW I LE，应该是A（aespa） NEW I啊，如果是两团的肯定是NewJeans和IVE

10. 不管是话题性还是成绩，NEW JEANS和IVE才是最棒的

出处：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=3&document_srl=2792567557

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