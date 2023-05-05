宋慧乔Met Gala晚宴遇杨紫琼，女神同框！14年前合影曝光：她们怎么都不会老

两位女神再同框！

2023 Met Gala於5月1日隆重举行，第59届百想艺术大赏新晋视后宋慧乔也受邀参加，她以身穿一袭浪漫连身裙首次亮相红毯就惊艳了全场，公主切发型很有特色。



活动中宋慧乔除了和BLACKPINK JENNIE合影之外，她和另一位女星的合照也引爆了关注，对方就是首位奥斯卡影后杨紫琼。 两人同框让人瞬间联想到那句「岁月不败美人」 。 杨紫琼和宋慧乔的渊源要追溯到15年前，2008年第61届坎城电影节，宋慧乔是在吴宇森导演的《1949》选角发布会上亮相，杨紫琼则获邀出席某电影的的首映会。 2009年上海电影节上，杨紫琼又颁奖给宋慧乔，2011年时两人同场出席了釜山国际电影节，有过数次交集。 此外，宋慧乔的海外经纪约签给杨紫琼所属的经纪公司，由此可见两位女神早就熟悉彼此了。



하 미친 양자경 송혜교 투샷 ㅁㅊ다 pic.twitter.com/8Ms16uq0Hn — cookie (@eikoocku) May 2, 2023

合照公开后网友翻出了14年前宋慧乔与杨紫琼参加上海电影节时的旧照，对比本次的合影广大网友忍不住留言：「只有我独自老去」、「两人都不会老，在杨紫琼身边宋慧乔显得年纪更小了」、「她们的状态也太疯狂了」等。



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