新一代恶人李浚赫为《犯罪都市3》增重19公斤的真正原因！「为了被马东石打的时候比较不痛…」

6月2日即将在台湾上映的经典系列电影作品《犯罪都市3》，除了主角怪物刑警马东石的回归令人期待，本集最新大反派李浚赫的变身也将是一大看点，日前更传出他为拍摄本片大量增肌，体重大幅上升19公斤，而李浚赫也在访谈中说明他增重的真正原因。

日前在时尚杂志《Allure Korea》的YT频道公开了李浚赫的访谈，并且影片名称为「这程度的话是不是能与马锡道刑警对打了呢」，提到了即将在5月31日在韩上映的新作《犯罪都市3》，李浚赫将在本片中饰演主要的反派角色朱成哲，与马东石所饰演的马锡道刑警来一场精采的对决。



李浚赫对於自己所饰演的朱成哲一角，把这人物形容成一头敏感的野牛，李浚赫也提到自己是第一次饰演一位如此有自信的人物，对自己相当热爱，运气也一直很好，於是表现出高度自信的样子。



李浚赫更提到为了本次饰演这位恶人，他增重了19公斤，日前消息传出就已受到广大话题讨论，还记得《犯罪都市2》的反派孙锡求也曾提到过「要与马东石对打，增重10公斤是基本」，李浚赫是否也是为了在画面上希望自己与马东石身形不相差太多而增重呢？不过他却说：「是为了被打的时候不会那么痛而增重的，我想如果有点缓冲感的话是不是比较不会那么痛…」这回应引发大笑。



不过李浚赫也赶紧提到体重短时间增加太多，似乎让肝指数也有所提高，身体可能受折磨了，於是他也表示会需要管理一下自己的健康状态了。李浚赫还被问到Kakao使用什么头像照片？他表示是自己最爱的动物「树獭」！接下来李浚赫还对著镜头show出自己平时在看的超可爱树獭影片，害羞的样子超可爱！《犯罪都市3》即将在6月2日在台上映。



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