《强心脏》回归续作《强心脏联盟》本月开播！原班人马姜镐童&李升基时隔12年合体任MC

韩国经典综艺节目《强心脏》时隔10年即将在本月回归，MC（主持人）还是12年前的初代MC姜镐童与李升基。

*先前报导：超经典韩综《强心脏》要回归了！12年前首代主持人姜镐童&李升基将再次携手主持

《强心脏》回归续作命名为《强心脏联盟》（或译强心脏联赛），和《强心脏》一样都是脱口秀，会搜集时下大韩民国关注的热门明星话题，或是人们好奇的话题，欲展现比《强心脏》更强势的故事，同样会让观众参与投票选择谁是当集「强心脏」。



不同的是，《强心脏联盟》会分成「姜镐童队」与「李升基队」，各队挑战者们会透过「缩图」（预览图）说故事展开对决。而节目固定成员变成S#arp出身歌手李智慧，前格斗选手金东炫、音乐剧演员金浩英、Trot歌手永卓、谐星兼女团WSG Wannabe成员严智允、原X1现MIRAE成员孙东杓，具综艺感的6位将化身支援各队的「脱口秀教练」一同参与「强心脏联盟」。

▼李智慧，目前与丈夫固定出演夫妇实境秀《同床异梦2》



▼金东炫正固定出演《惊人的星期六》，经常制造笑料



▼金浩英，在音乐剧之余参演不少综艺，正与姜镐童合作美食节目《在肉上见》（고기서만나）



▼永卓，在Trot本业之余参演相当多综艺节目如《认识的哥哥》



▼严智允，与金元勋、赵镇世合作的搞笑短剧YouTube「shortbox」拥250万订阅数，在网路上拥有超高人气



▼孙东杓



《强心脏联盟》将在本月23日起，每周二於SBS晚间10点20分首播。

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