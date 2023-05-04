颜值超高组合！金所炫＋黄旼炫新剧《无用的谎言》全体阵容公开！预计今年7月暑假上档

tvN的新月火电视剧《无用的谎言》描述拥有听出人们说谎的能力，而无法相信任何人的骗子猎人金所炫，以及拥有无法说出口的真相的天才作曲家黄旼炫，两人相遇后所展开的「真实探测」罗曼史。兼具怀疑又令人心动的爱情喜剧将於7月公开。

好久不见的金所炫在剧中将饰演能够听出是否为谎言的骗子猎人「松熙」，听著世界上所有的谎言而成长的她，虽然拥有独特能力，但她却认为这对她的人生不是祝福而是一种诅咒。当她对人类的信任已经跌落谷底，某天却遇见了有点可疑但从不说谎的邻家男子金道河（黄旼炫饰），让松熙的生活就此展开新局面。



金所炫表示本次能与自己平时相当喜爱的演员们以及导演合作，感到相当兴奋，希望透过松熙这个角色，表现更多有趣的部份给观众们。黄旼炫饰演一位明星作曲家但怀有无法说出口的秘密，於是以不露脸的方式作曲而生活著，但自从与松熙成为邻居后，逐渐找回了笑容。黄旼炫表示能够演出这个角色感到相当荣幸与幸福，也将展现之前从未表现出的面貌给大家。



另外尹志温则饰演J娱乐公司的代表，知道黄旼炫即为作曲家本人，而徐志勋则是饰演松熙的初恋情人，也是一位正义感爆棚的刑警，时隔三年再度噢松熙重逢。年轻女子李诗宇则饰演一位天生艺人，被称为国民妹妹的SOLO歌手，在拥有许多歌迷的同时，也透过音乐开始对金道河产生崇拜与爱慕。tvN新剧《无用的谎言》预计将於今年7月首播。



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