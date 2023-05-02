【韩网热帖】韩国YouTuber在台湾丢失钱包

小编都曾受过台湾人的恩惠，真的很谢谢你们的友善！

韩国YouTuber「강쥐G」上月来台湾旅游时，租YouBike不慎把钱包留在车篮里，手中只剩不到两千台币、十分沮丧。 惊喜的是回酒店时发现下一位租车的当地女生拾到她的钱包，不仅送来酒店、还送橘子给她吃。 YouTuber大受感动， 也从行李中找出一堆东西送给当地女生，之后一起逛街吃饭、渡过愉快一天，约定下次来韩国找她玩。

晚上回酒店后，YouTuber透露酒店也送给当地女生两杯饮料以感谢她帮到顾客，当地女生还说「幸亏你来还车，我才能租到YouBike」，感慨这句话过於浪漫，令她重新找回了在韩国失去已久的人类之爱！

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韩国网友评论：

1. 两位... 交往吧 ♡

2. 台湾人真的超亲切、超善良...

3. 我在台湾超市和咖啡厅丢过背包和钱包，全都找回来了... 就算第二天去都能找回ᅮᅮ台湾人超暖

4. 在台北站寻找寄存行李的地方时，因为没什么人就问了一位正在吸烟的大叔... 大叔居然把烟熄了带我过去，到现在都记得他ᅲ

5. 朋友在台湾观光地丢了手机，跟计程车司机说了这件事，司机打一通电话后告诉我们手机保管在警察局，於是拿回来了

6. 我去高雄旅游时不小心把外套遗落在地上ᅮᅮ回去找时发现被人放在一旁的机车上了kk如果在地上应该会被踩到ᅮ感动

7. 我觉得台湾人最亲切的点是天气那么闷热还能那么有耐心kkkk我光是站著都很烦躁，真的很感动

8. 疫情前去过台湾，我丢了手机都不知道，听广播才知道是我，吓了一跳。 那么快就找到，又吓一跳。

9. 影片下很多人留言说台湾人确实很亲切带路，但经常带错方向kkkk结论：虽然亲切但路痴...

10. 有人说台湾人讨厌韩国人，其实可以类比韩国的ILBE，虽然很少但很爱在网上发疯而已...

11. 好像只有少数上年纪的人讨厌韩国人，年轻人都对韩国很友善

12. 好甜啊~人类之爱充电

13. 台湾真的很好~当初去看《不能说的秘密》拍摄地，不小心就去了4次

14. 今年旅游目的地就是台湾了！

出处：https://theqoo.net/square/2790133649

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