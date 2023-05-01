《浪漫医生金师傅3》「反派专业户」李璟荣第1集就登场！两位新人医生角色个性差很大～

《浪漫医生金师傅3》中，大学同学兼竞争对手金师傅（韩石圭 饰）和车镇万（李璟荣 饰）展开气势对决。

当天，车恩彩（李圣经 饰）见到访问石垣医院外伤中心的父亲车镇万想起过去被母亲埋怨的时候。 当时母亲说自己的哥哥被吊销了1年的医生执照，并说：「如果是家人，一定要隐瞒错误。」对此，车恩彩也问：「爸爸呢？爸爸也是这么想吗？」

之后，车镇万无视金师傅（韩石圭 饰）直接走向车恩彩：「好久不见了 恩彩。」车恩彩喊了「爸爸」后，让所有人大吃一惊。车镇万说：「这医院建得很好啊！不过...我听说还没做竣工检查，该不会这里已经在接受病患了吧？」金师傅听到也说医生只要负责接收病患就好：「而你...身为客人，只要办完事就可以走了。」对此，车镇万再次无视金师傅，问朴民国（金柱宪 饰）：「你不是说今天要带我参观外伤中心吗？」



在这集尾声中，车镇万也打电话给朴民国：「如果要我去那里有一个条件，请你把夫勇周（金师傅本名）排除在外伤中心阵容之外，假如外伤中心没有夫勇周，我会考虑看看。」引发剧情的紧张感。果然是反派专业户（？而恩彩和宇镇（安孝燮 饰）一开始就发糖，很怕车镇万成为阻碍两人发展的人啊～



另外，新加入的两位医生角色也非常鲜明。住院医生张东华（李新英 饰）只想著要下班，甚至还翘班去打电玩，希望之后有所转变啊；而原本是军医的李善雄（李洪耐 饰）见到石垣医院的人后，似乎对这里非常憧憬，之后也来应徵。



而《浪漫医生金师傅3》第2集收视已经突破13.8%，裴文正（申东旭 饰）和尹雅琳（苏珠妍 饰）也都回归，期待接下来的剧情呀！



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