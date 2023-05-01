158公分 VS 187公分这身高差太可爱！在瘦小的太妍面前崩溃的SEVENTEEN珉奎：「还是请你推我吧」

29日播出的《惊人的星期六》由 SEVENTEEN 成员（DK、胜寛、S.COUPS、珉奎、Dino、THE 8、Vernon）作为嘉宾出演，与 DoReMi 进行团体战。

为了拿到选择权，两边也进行游戏，听到对方是珉奎要出场后，朴娜勑：「那我们也选力气大的人出去。」Nucksal：「我们用力气决胜负吧！」结果...登场的是太妍，珉奎一看到太妍后，马上90度鞠躬 XD



他们进行的是「熊掌游戏」，双方用力推之后，先倒的人就输了。两人的身高差（珉奎187公分、太妍158太妍）真的超可爱，游戏中珉奎超不知所措，还对太妍说：「还是请你推我吧！」太妍推了一把后，珉奎就往后退，太妍还疑惑：「什么啊！」DoReMi 组最后还是有派出金东炫再对决一次啦～



这个片段也在网路引发热烈讨论，网友：「相视不知所措地咽口水，却很心动」、「呜呜呜呜呜呜有罪」、「太妍太小太珍贵了...好可爱」、「我真的要起诉了 金珉奎」、「太妍威风凛凛地走过来，珉奎看到太妍后暂时出故障了 哈哈哈」、「就算是我也无法推开」、「两个人的身高差让人心动」、「说没关系地太妍前辈爲什么让人心动」、「像大型犬和小型犬 小可爱们」、「有罪都有罪 两个都有罪 呜呜」等等。

另外，24日带著迷你10辑《FML》回归的 SEVENTEEN ，也带来了超优异的好成绩，专辑初动销量455万张，也是历代一位。上周也在各音乐节目进行〈孙悟空〉打歌，这周将会进行另一首主打〈FML〉打歌。



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