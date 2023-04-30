《浪漫医生金师傅3》EP.2收视率再升！拿下本届百想TV部门「大赏」&「导演奖」的《非常律师禹英禑》剧组特别出演

《禹英禑》TEAM来到《金师傅3》！

SBS金土剧（周五、六）《浪漫医生金师傅3》於本周重磅首播！韩石圭、安孝燮、李圣经等第2季原班人马回归，将在新故事中向观众们展现「人为何而活，我为何而活」的真谛。第1集便传来捷报，平均收视率达12.7%；昨晚（29日）播出的第2集收视率再升，来到13.8%，后势看涨。

▼以下有关第2集的小剧透，慎入！



#낭만닥터김사부3

아 김사부 특출 있다길래 뭔가 했더니

우영우 식구들 다 나옴 ㅜㅜ

반갑습니다...오랜만입니다... pic.twitter.com/4T5ES5Flnq — 뽀 (@rama_bbo) April 29, 2023

《金师傅3》刘仁植导演前作为去年（2022年）播出的ENA《非常律师禹英禑》。该部作品被称为「小电视台」的奇迹，收视率从0.9%一路上升到17.5%。在第2集的开头，《禹英禑》TEAM特别出演，河允景、朱玄英、朱钟赫等陆续登场，饰演来到「石垣医院」的面试者，面试官则为金师傅（韩石圭 饰）。

值得一提的是，《非常律师禹英禑》剧组於本周五（28日）登场的「‎第59届百想艺术大赏‎」重聚。女主角朴恩斌凭藉该作品获得TV部门之「大赏」，而刘仁植导演则获得「最佳导演」。

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