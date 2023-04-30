《浪漫醫生金師傅3》EP.2收視率再升！拿下本屆百想TV部門「大賞」&「導演獎」的《非常律師禹英禑》劇組特別出演

《禹英禑》TEAM來到《金師傅3》！

SBS金土劇（週五、六）《浪漫醫生金師傅3》於本週重磅首播！韓石圭、安孝燮、李聖經等第2季原班人馬回歸，將在新故事中向觀眾們展現「人為何而活，我為何而活」的真諦。第1集便傳來捷報，平均收視率達12.7%；昨晚（29日）播出的第2集收視率再升，來到13.8%，後勢看漲。

▼以下有關第2集的小劇透，慎入！



#낭만닥터김사부3

아 김사부 특출 있다길래 뭔가 했더니

우영우 식구들 다 나옴 ㅜㅜ

반갑습니다...오랜만입니다... pic.twitter.com/4T5ES5Flnq — 뽀 (@rama_bbo) April 29, 2023

《金師傅3》劉仁植導演前作為去年（2022年）播出的ENA《非常律師禹英禑》。該部作品被稱為「小電視臺」的奇蹟，收視率從0.9%一路上升到17.5%。在第2集的開頭，《禹英禑》TEAM特別出演，河允景、朱玄英、朱鐘赫等陸續登場，飾演來到「石垣醫院」的面試者，面試官則為金師傅（韓石圭 飾）。

值得一提的是，《非常律師禹英禑》劇組於本週五（28日）登場的「‎第59屆百想藝術大賞‎」重聚。女主角朴恩斌憑藉該作品獲得TV部門之「大賞」，而劉仁植導演則獲得「最佳導演」。

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