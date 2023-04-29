Seventeen成员Joshua用手遮眼李泳知一幕让人超心动！泳知理论：「你这样做，我会直接看到我们的孙子」

这一集真的吵到我要去看耳鼻喉科&内科了，耳朵痛＋狂笑到肺痛，大家看影片也记得注意音量哦～。XDDD（看完直接被Joshua电晕，刷刷刷，这样子必须是无期徒刑的罪）

人气男团 Seventeen 的主唱组成员 DK 和 Joshua 一起出演李泳知的网路综艺节目《虽然没准备什么菜》过程热闹又欢乐，制造了不少经典画面，其中，Joshua 无心的举动却让李泳知心动无数次，也让粉丝们直呼：「实在是太令人羡慕了！」



PS：Joshua本名是洪知秀，所以中间会一直听到他被叫JiSoo。

▼建议先在设定中选日文字幕，然后在自动翻译成中字观看：



先是带来了巧克力牛奶，还很顺手的帮忙打开，这样体贴的行为，泳知理论道：「如果你在喝酒前有这么体贴的行为，必须去坐牢了。」直接判定对方的行为有罪～，撩拨少女心的罪。



泳知还说感觉 Joshua 就像剧中男主身边那种特别让人心动的帅气朋友，让女主特别混乱，对女主特别好，又让女主产生误会的那种角色，Joshua表示自己对大家一视同仁的关心，对所有人都好，善良又温柔。



Joshua 表示这样的行动对他来说很理所当然，泳知补充说：「那你要多加小心了，因为你这样帮忙打开牛奶的行动，像我这样的人遇到这样的情况，我会直接（脑补）看到我们的孙子。」Joshua直接激动地把牛奶盒子开口关闭起来，用力阻止这一切幻想。XD



但是，接下来的行动就更危险了，大家开始交换酒桌游戏，Joshua用手遮住泳知的眼睛问：「喝还是不喝？」刚开始泳知还有点茫，



但下一轮询问时，泳知就喊了暂停：「说实话…，这真的太让人心动了。」、「你真的是个罪很多的人」



节目的尾声，还送给泳知自制的手炼，超漂亮～！被泳知评价为另一个危险的举动，果然是自然而然有罪的男人Joshua，太贴心了。TAT



最后补上DK和Joshua自然地交杯酒跟喂巧克力的画面～，So Sweet！



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