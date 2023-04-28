这是玩游戏打赌输了嘛？罗PD参与 SEVENTEEN〈孙悟空〉舞蹈挑战，网友：「爲什么跳得这么好」

27，SEVENTEEN 在官方 SNS 公开罗暎锡PD参与〈孙悟空〉的舞蹈挑战影片，并写著「让罗PD也跳起〈孙悟空〉的理由是？」。

影片中，罗PD站在C位与 SEVENTEEN 成员们一起展示〈孙悟空〉的舞蹈，他毫无拘束地展现出众的舞蹈实力，吸引大家的视线。网友：「不是...爲什么舞跳得这么好」、「这个太搞笑了哈哈哈」、「是不是玩游戏打赌了呢」、「罗PD的第一次舞蹈挑战呢」、「想到了安宰贤的生锈音效」等等。

十五夜方面也公布 SEVENTEEN 出演的《出差十五夜》将从5月5日到12日、19日播出3周，会在晚上11点於 YouTube 公开。此前，部分成员曾出演《出差十五夜》HYBE篇，胜寛更在随机播放舞蹈中担任辅助MC，这次全员将和罗PD的相遇，让许多粉丝都相当期待！

另外，SEVENTEEN 在24日发行迷你十辑《FML》，仅发售第一天就创下399万张以上的销售纪录，成爲唱片发行第一天销量超过300万张的唯一艺人。而主打歌〈孙悟空〉的初舞台也在昨日於《M Countdown》公开，这规模真的很像年末舞台，大家都看了吗？



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