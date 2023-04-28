【韩网热帖】网友揭发知名季播电视剧PD家庭的真面目!!!

为不想仔细看文的人准备的一句话概括：出轨女是PD的妻子的妹妹！连PD妹妹都不是...

＊＊＊原贴内容：一名网友爆料称自己的妹妹因为丈夫出轨而失去家庭，「加害者」就是本周开播的知名季播制电视剧的主要PD的妻子和小姨子。

网友表示，妹妹结婚23年育有一子，今年1月在某Officetel捉奸丈夫与PD小姨子出轨，然后惊讶地发现PD妻子在小姨子出轨的3年期间一直知情并且支持，还曾向出轨男索要礼物、招待其与自己母亲用餐。网友向PD及妻子、小姨子讨要说法，对方始终保持沉默、没有道歉，最近PD还拉黑了网友一家。

与此同时，PD本人在美国领奖、在电视采访中说「相信社会正义」，还出席了4月26日的新剧发布会，本周末即将开播。

该网友愤怒表示：「在他大谈正义的同时，我妹妹已经失去一切、流著血泪。对一个家庭的痛苦视而不见的人，怎能成为呼吁社会正义的电视剧PD？真的很无语。」

韩国网友评论：

1. 这不是PD该道歉的事啊。 不要扯进不相关的人。 就算公之於众，抓著无辜之人的头发也不会获得共鸣。

2. 我是真的好奇，如果是妹妹也就罢了，小姨子跟人出轨能做什么？

3. 如果是真的那么小姨子确实该骂，但为什么要提到PD？ 关PD什么事？ 如果是我，就算公开小姨子身份也不会提到PD。 做错事的是不伦女，不是PD啊。

4. 为什么要联络PD？差点还以为是PD跟人出轨...

5. 小姨子不伦，应该由姐夫道歉吗？

6. 反而是PD因为比较有名而单方面受到爆料人折磨吧？ 姐夫和小姨子其实并不算一家，爆料人不是也没办法把妹夫怎样吗？ 不要再做这种双标的事了。 大家知道你妹妹是受害人了，但请不要折磨不相关的人。

7. PD和爆料人都是当事人的亲家，在这件事里的身份是一样的啊。 凭什么PD这边就是加害人，爆料人这边就是受害人？

8. 拜托，PD和妻子又不是当事人，是希望把小姨子怎样啊？ kkkk

9. 看得出爆料人想藉助名人宣传贴文，但这也太远了

10. 有名是罪吗？

11. PD有什么错？ 拉黑你吗？ 换我我也要拉黑。 根本都不是我家的事啊。

12. PD如果对小姨子的行踪一清二楚，那才吓人吧

13. 最大的人渣不是妹夫吗？

14. 爆料人有空要求PD为小姨子负责，不如直接找你妹夫问责啦

15. ？？按照这个逻辑的话，爆料人也对自己的妹夫管理不利耶kkkkk

16. 拜托当事人自己解决，不要牵连PD

出处：https://pann.nate.com/talk/369978480，https://theqoo.net/2786843868

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