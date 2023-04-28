这是《黑暗荣耀》中的孙慏梧！演员金建宇演出《熊孩子》展现私下亲民一面：路上被认出来超害羞
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这是《黑暗荣耀》中的孙慏梧！演员金建宇演出《熊孩子》展现私下亲民一面：路上被认出来超害羞

明星   2023年4月28日   星期五14:12   Erin  

(封面图源:Youtube@ SBS Entertainment 截图)

因演出《黑暗荣耀》中的孙慏梧一角而知名度逐渐提高的演员金建宇，参与电视节目《我家的熊孩子》演出，随著私下生活公开，也让大家感觉与他的外型相当不一样。

(图源:Youtube@ SBS Entertainment 截图)

饰演《黑暗荣耀》中的孙慏梧，演员金建宇出演SBS《我家的熊孩子》，私下生活亲民的一面与电视剧中的他有相当大的反转。在电视剧中他的角色总表现出相当凶狠的一面，不过日常生活中的他，一起床就整理好床铺与棉被，还开始打扫著房子，连节目中的来宾徐章勋都说「我都没办法做到那样」称赞金建宇爱干净的个性。接著金建宇还展现出熟练的摺衣服实力，让来宾妈妈们都称赞不已。
(图源:Youtube@ SBS Entertainment 截图)

金建宇也公开自己平时上健身房练习的样子，画面中看得出来他的身材非常结实，在节目中也将揭露金建宇难得一见的名品腹肌！节目中也有金建宇认真洗脸，认真保养皮肤的样子，而在他出门要到自助洗衣店的时候，竟出现了一堆街头粉丝！不断有人认出他就是《黑暗荣耀》中的孙慏梧，让金建宇显得相当害羞，但他也一一送上了签名合影，粉丝服务非常到位。

想知道演员金建宇的反转魅力，节目SBS《我家的熊孩子》将於4月30日晚间为大家播出。

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