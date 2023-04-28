這是《黑暗榮耀》中的孫慏梧！演員金建宇演出《熊孩子》展現私下親民一面：路上被認出來超害羞

因演出《黑暗榮耀》中的孫慏梧一角而知名度逐漸提高的演員金建宇，參與電視節目《我家的熊孩子》演出，隨著私下生活公開，也讓大家感覺與他的外型相當不一樣。

飾演《黑暗榮耀》中的孫慏梧，演員金建宇出演SBS《我家的熊孩子》，私下生活親民的一面與電視劇中的他有相當大的反轉。在電視劇中他的角色總表現出相當兇狠的一面，不過日常生活中的他，一起床就整理好床鋪與棉被，還開始打掃著房子，連節目中的來賓徐章勳都說「我都沒辦法做到那樣」稱讚金建宇愛乾淨的個性。接著金建宇還展現出熟練的摺衣服實力，讓來賓媽媽們都稱讚不已。



金建宇也公開自己平時上健身房練習的樣子，畫面中看得出來他的身材非常結實，在節目中也將揭露金建宇難得一見的名品腹肌！節目中也有金建宇認真洗臉，認真保養皮膚的樣子，而在他出門要到自助洗衣店的時候，竟出現了一堆街頭粉絲！不斷有人認出他就是《黑暗榮耀》中的孫慏梧，讓金建宇顯得相當害羞，但他也一一送上了簽名合影，粉絲服務非常到位。



想知道演員金建宇的反轉魅力，節目SBS《我家的熊孩子》將於4月30日晚間為大家播出。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞