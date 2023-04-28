月球之旅进入倒数？BIGBANG T.O.P晒SpaceX星舰合照，暗示即将展开6天环月旅行、多次激动飙泪

BIGBANG成员T.O.P去年底宣布加入由日本富翁和SpaceX主导的月球旅游计划「dearMoon」、预告成为民营航太的首位韩国籍乘员，近日接连更新相关动态，令人不禁猜测是否发射日期已近呢？

T.O.P今年2月以来频繁通过IG分享与月球旅游相关的内容。 除了星舰照片及影片，5天前还PO出他在SpaceX星舰位於德州波卡契卡（Boca Chica）的太空港的合照：



3天前观看即将搭乘的星舰首次试飞，表示被星舰的强大实力所震撼、激动到哭泣。



昨日再次分享与星舰的自拍合照，留言「SUGAR KINGDOM」。



亦通过限动分享与乘员Yemi・ A・ D和后补乘员Miyu的合照：





T.O.P在去年12月宣布加入民营月球旅游项目「dearMoon」，由日本富翁亿万富翁前泽友作构思和资助、Elon Musk航太公司SpaceX执行。前泽邀请8位艺术家与他一起免费围绕月球飞行6天， 前泽希望以此启发乘员们创作新的艺术作品并在返回地球后展出、帮助促进世界各地的和平，其中T.O.P是唯一的韩国籍乘员。



T.O.P从19岁开始致力於收藏艺术品，去年参与BIGBANG单曲《Still Life》后正在准备首张完整SOLO专辑，还推出了个人葡萄酒品牌。去年底宣布加入环月旅行项目时，T.O.P在短片中说道：「我是一名音乐人、演员、艺术收藏家。 我从小就对宇宙和月球抱有很大幻想。 我申请dearMoon这一项目，是因为想要感受新的刺激和启发。」 T.O.P分享了他与老友前泽见面、被告知入选时激动流泪的瞬间，表示很荣幸代表韩国首次前往月球，且丝毫不感到害怕。



将与T.O.P一同飞行的乘员来自各国，包括曾与防弹少年团合作的美国著名DJ兼制作人青木（Steven Aoki）、航天科学YouTuber Tim Dodd、捷克舞蹈家Yemi・ A・ D、爱尔兰摄影师Rhiannon Adam、英国摄影师Karim Iliya、美国制片人Brendan Hall、印度演员Dev Joshi等。 「DearMoon」计划在今年内展开旅行，具体时间尚未确定。



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