明星有多依赖经纪人？ 崔江姬不会看日期、金素妍不会存取款，金九拉：「一起生活30年会变废人」

演员崔江姬近日做客《Radio Star》，聊到自己当了30年演员发现离开经纪人真的大事不妙，在韩网引起热议。

崔江姬从18岁开始拍戏，两千年左右在韩国享有很高人气，然而近3年完全淡出演艺圈，转行做家政清洁工作。因为太久以来只做演戏这一件事，崔江姬逐渐无法感到幸福也不知自己表现好不好，亦对年下好几岁的男演员很抱歉，所以在3年前离开原公司和经纪人，谢绝一切剧本邀约。



这段时间她从偶然的烤肉店洗碗兼职开始，陆续帮金淑和宋恩伊等人做全屋清洁，打扫过程通过《全知干预视角》公开后，认真又快乐的模样带给很多人幸福和疗愈感。



崔江姬现在兼任自己的经纪人，最大难题居然是缺乏日期和数字概念：有时提前两周去到片场，有时录节目前一天才想起有行程。 之前这些事都是随时问经纪人，所以直到现在才发现。



金九拉忍不住感慨：「艺人若和经纪人一起生活30年，就什么事都不会做了。」 崔江姬也意识到这样下去会变傻瓜，所以决定自立生活，成为这年纪的人该有的模样。



其实很多艺人都透露过类似的「无能」细节，例如Rain对金泰希一见钟情是因为一起拍广告时有个需要换袜子的戏份，金泰希拒绝造型师帮忙而是自己拿了袜子走去一旁换穿，令Rain觉得她与其他艺人不同、十分感动，内心认定就是她了。



金素妍16岁就开始演戏而完全不曾接触银行，不会存取现金、转账、甚至连网购都不会，直到和李尚禹谈恋爱才在对方帮助下开设个人账户，学会独自处理银行业务。



此外，偶像艺人不会买机票、在机场忘记拿行李的事件更是不在少数，甚至连给手机充电之类的小事都要叫经纪人过来帮忙。

很多网友认为这一现象很不合理，艺人过度使用经纪人和助理就像对待奴隶一样，而且越来越多艺人出道太早、可能连国中都还没读完，因而没有机会建立基本的社会常识，难怪容易上当受骗。

也有人认为并非艺人如此，很多公司老板也习惯有人伺候日常和出差杂务，考试成绩优秀、生活能力不足的人亦屡见不鲜，只是缺乏实践机会而已，崔江姬有改变自己的念头已经很好。

▽《Radio Star》崔江姬相关talk从4分30秒开始：



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