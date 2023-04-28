SEVENTEEN夫胜宽为挚友文彬准备送别礼物！作者亲签：希望你不要成为泪水洒满枕头的人ㅠㅠ

SEVENTEEN夫胜宽为挚友ASTRO文彬准备了离别礼物。

《致像月亮的你》、《任意悸动的心》的作者李正贤（音译）公开了夫胜宽找到他，说想要送书给文彬的故事。李正贤表示：「还是第一次听到这种拜托，有人说想要送朋友我写的一本书，但对方已经不在这个世上了，因为喜欢思考、喜欢写作，两人曾经一起看过我的书。那时我的脑海里立即就浮现了一个名字，听完素未谋面的他的消息，我连著好几日都在反覆揣摩这个名字。因为其他客人的推荐而知道我的书的人是夫胜宽，他让我在首页上留下的名字是『彬』。这个名字在脑子里连续多日都挥散不去，客人购买的五本书里有4本只签了名，我拿著剩下的那本坐在椅子上，写完那个名字之后就盯著首页看了很久，一边想著他一边重新修改写下的话语。会记住他开朗的笑容，希望以后碰面的时候可以一起聊天，虽然我是个怕生的人，但我也愿意用我颤抖的手、用短短的一句话去靠近他。」



문빈한테 책 선물 하고 싶다고 이정현 작가님 찾아왔다는 세븐틴 승관 https://t.co/IAys8YoxXU pic.twitter.com/3BfVpwI0u9 — 인스티즈 (@instiz) April 26, 2023

李正贤还PO出了他在书上的留言，上面写道：「下次再见面吧，那时希望你不要成为泪水沾满枕头的人，让我们像初次见面的人那样互相好奇著对方吧；像昨日刚见过，约定明天继续见面那样，挥著手说再见，期待著下一次碰面。」

夫胜宽和文彬虽然不是同个团但感情却非常好，过去还在直播上与对方连线。文彬去世之后粉丝发现夫胜宽官方IG帐号本来只有追踪SEVENTEEN成员，现多了一人，就是文彬，令粉丝十分动容。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻