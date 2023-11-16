《第59届大钟赏电影节》得奖名单！李炳宪＆金瑞亨夺影帝影后，崔岷植＆韩孝周成为视帝视后

《第59届大钟赏电影节》15日在韩国京畿道水原市举行，由车仁杓与张度练担任主持人。

本届颁奖礼以2022年10月1日至2023年9月30日在韩国国内上映的所有作品（包括电影与系列节目）为评审对象。而《水泥乌托邦：末日浩劫》成为本次典礼的最大大赢家，一口气连拿6个奖项。



【电影部门】

最优秀作品奖：《水泥乌托邦：末日浩劫》

最佳男主角：李炳宪《水泥乌托邦：末日浩劫》

最佳女主角：金瑞亨《塑料大棚》



最佳男配角：吴正世《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》

最佳女配角：金善映《水泥乌托邦：末日浩劫》

最佳新人男演员：金宣虎《贵公子》



最佳新人女演员：金施恩《阴影下的她》

最佳导演：柳承完《神鬼海底捞》

最佳新人导演：安兑镇《昼盲神探》

最佳剧本：玄圭真、安兑镇《昼盲神探》

最佳纪录片：《汤与意识形态》

最佳摄影：崔英焕《神鬼海底捞》

最佳配乐：Dalpalan《幻影》

最佳剪辑：金鲜珉《昼盲神探》

最佳视觉效果：殷在贤 VFX《水泥乌托邦：末日浩劫》

最佳音响效果：金锡元《水泥乌托邦：末日浩劫》

最佳美术：曹和成、崔铉硕《水泥乌托邦：末日浩劫》

最佳服装：尹贞熙《浪漫特攻队》

【系列节目部门】

最佳作品奖：Disney+《MOVING 异能》

最佳男演员：崔岷植《地下菁英》

最佳女演员：韩孝周《MOVING 异能》



最佳导演奖：姜允成《地下菁英》

而《韩国日报》认为该届颁奖礼的出席率令人遗憾，众多获奖者与入围者均未出席。事实是大钟赏在过去有不少争议，像是不出席的演员会直接取消入围、2015年大钟赏委员会曾威胁演员，表示如果没有出席的话就不会给奖项，同年也发生入围男主角、女主角的演员全员没有出席的情况。不过今年有以预录的方式，让得奖者说得奖感言，期待明年会有更多演员出席啊～



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