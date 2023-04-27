俊昊&润娥新剧《King the Land》剧本阅读照公开！「爱笑女职员」对上「严肃本部长」，超高颜值组合必须要追啦！

JTBC最新周末剧《King the Land》今日公开剧本阅读会现场照片，主演李俊昊、林润娥、高媛熙、金佳恩、安世河、金载元及导演编剧齐齐出席，期待6月开播！

《King the Land》讲述无法忍受虚假笑容的男子「具元」和为了工作必须微笑的女子「千莎朗」，在酒店VVIP专属商务休息室「King the Land」一同打造能够真正欢笑的日子。

俊昊为了表现出男主角「具元」轻视笑容的特质，读台词时都带上挑剔的口吻。 「具元」是「国王集团」创始人的独生子，拥有超凡的领袖风范和清晰的头脑，但恋爱细胞为零，表面上毫不在意别人的眼光，内心有著不为人知的孤独。 他对骤然消失的母亲毫无记忆，为找寻解答而进入「国王酒店」担任本部长，也在这里遇到个性截然相反的职员「千莎朗」。





润娥完全融入「千莎朗」这一拥有可爱笑容和明亮能量的角色，连外语台词也消化得十分机智，展现出「国王酒店」亲切职员的专业素养。 「千莎朗」因为童年在「国王酒店」有美好回忆而来到这里工作，凭藉美丽笑容和卓越工作能力从酒店大厅服务台直升所有职员梦想中的VVIP专属商务休息室、堪称传说级人物，直到遇上「国王酒店」继承者具元。





两位主演都表示希望片场始终充满笑声、一直到拍摄结束，对戏台词嬉笑打骂、精彩有趣，当他们醒悟到对彼此的感情时，也令人格外十分心动。



润娥的工作伙伴兼好友由高媛熙和金佳恩担任。 高媛熙饰演「国王航空」的乘务员「吴平和」，夹在上司和晚辈中间、十分辛苦，令平凡上班族产生共鸣。



金佳恩饰演「国王集团」职员「姜多乙」，在工作和家庭之间全力奔波的女强人，天生拥有迷惑人心的口才，是一位充满热情的销售王。



安世河饰演和具元同时进入「国王集团」的「卢常植」、为具元担任秘书，处事能力满级。



金载元饰演「国王航空」乘务员、千莎朗的暖男后辈「李路云」，与吴平和之间有著微妙的气氛，期待成为本剧副线CP。



《King the Land》由《有可能知道的人》《你的倒影》导演林贤旭执导，新人编剧崔罗马执笔、《僵尸校园》编剧千成日担任编审，将於6月通过JTBC播出，海外观众可以在Netflix收看。



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