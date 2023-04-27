俊昊&潤娥新劇《King the Land》劇本閱讀照公開！「愛笑女職員」對上「嚴肅本部長」，超高顏值組合必須要追啦！

JTBC最新周末劇《King the Land》今日公開劇本閱讀會現場照片，主演李俊昊、林潤娥、高媛熙、金佳恩、安世河、金載元及導演編劇齊齊出席，期待6月開播！

《King the Land》講述無法忍受虛假笑容的男子「具元」和為了工作必須微笑的女子「千莎朗」，在酒店VVIP專屬商務休息室「King the Land」一同打造能夠真正歡笑的日子。

俊昊為了表現出男主角「具元」輕視笑容的特質，讀台詞時都帶上挑剔的口吻。 「具元」是「國王集團」創始人的獨生子，擁有超凡的領袖風範和清晰的頭腦，但戀愛細胞為零，表面上毫不在意別人的眼光，內心有著不為人知的孤獨。 他對驟然消失的母親毫無記憶，為找尋解答而進入「國王酒店」擔任本部長，也在這裡遇到個性截然相反的職員「千莎朗」。





潤娥完全融入「千莎朗」這一擁有可愛笑容和明亮能量的角色，連外語台詞也消化得十分機智，展現出「國王酒店」親切職員的專業素養。 「千莎朗」因為童年在「國王酒店」有美好回憶而來到這裡工作，憑藉美麗笑容和卓越工作能力從酒店大廳服務檯直升所有職員夢想中的VVIP專屬商務休息室、堪稱傳說級人物，直到遇上「國王酒店」繼承者具元。





兩位主演都表示希望片場始終充滿笑聲、一直到拍攝結束，對戲台詞嬉笑打罵、精彩有趣，當他們醒悟到對彼此的感情時，也令人格外十分心動。



潤娥的工作夥伴兼好友由高媛熙和金佳恩擔任。 高媛熙飾演「國王航空」的乘務員「吳平和」，夾在上司和晚輩中間、十分辛苦，令平凡上班族產生共鳴。



金佳恩飾演「國王集團」職員「姜多乙」，在工作和家庭之間全力奔波的女強人，天生擁有迷惑人心的口才，是一位充滿熱情的銷售王。



安世河飾演和具元同時進入「國王集團」的「盧常植」、為具元擔任秘書，處事能力滿級。



金載元飾演「國王航空」乘務員、千莎朗的暖男後輩「李路雲」，與吳平和之間有著微妙的氣氛，期待成為本劇副線CP。



《King the Land》由《有可能知道的人》《妳的倒影》導演林賢旭執導，新人編劇崔羅馬執筆、《殭屍校園》編劇千成日擔任編審，將於6月通過JTBC播出，海外觀眾可以在Netflix收看。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞