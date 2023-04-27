怪物刑警马东石对抗第三代恶人超Man李浚赫＋日本黑帮青木崇高！《犯罪都市3》个人海报公开！

5月31日即将在韩上映的犯罪续集电影《犯罪都市3》，今日公开了三大角色海报以及预告片段，虽然已知本次的大反派将由李浚赫饰演，原本总是在电视剧中给人白白净净的形象，今日公开的造型却是黝黑又粗旷，令观众们更加期待！

《犯罪都市3》中再度饰演怪物刑警马锡道的马东石，海报中再度露出超粗手臂，早已是大家意料中的画面，马锡道再度不分国界、不分地区只为抓捕恶人，海报上更是再度展现决心「必须抓到恶人」的字句，搭配上马东石嫉恶如仇的眼神，本次他又将遇到什么样的狡猾坏人呢？



《犯罪都市3》首度在作品中同时出现两位恶霸，李浚赫以及日本演员青木崇高，两人的海报也在此公开。李浚赫自从参演消息公开后就备受瞩目，海报上更写著「谁胆敢碰那药，就死定了」的字句，看起来气势惊人。预告影片中也仅仅短暂登场，特别黝黑又粗旷的造型与原本大家对他的认知相当不同，更令人期待。全新面孔青木崇高更是一个狠角色，海报上写著「会让你格外痛苦的死去」说明了他的狠劲。



《犯罪都市3》本次剧情描述独一无二的马锡道刑警，为了抓住新型态毒品犯罪事件的主谋以及与此相关的另一反派首脑，再度展开痛快的扫荡行动。在韩国将於5月31日上映，台湾也预计6月2日上映。



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