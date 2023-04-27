夏沇秀进军日本纯受访拍画报却变「写真模特儿」，斥责韩媒不实报导：母国媒体最有敌意

外型甜美亮丽的女演员夏沇秀，曾主演电视剧《Monstar》与《Rich Man》（多金社长小资女），目前前往日本留学并发展，却受韩媒不实报导而苦。

夏沇秀去年和韩国经纪公司解约，由於经纪公司删掉她所有网路讯息，入口网站的个人资料也全莫名其妙消息，因此她要退出演艺圈的消息不胫而走‎，但她事实上只是暂时离开韩国到日本留学，去年11月也与日本经纪公司TWIN PLANET签约，IG目前已改日文名字「ハ・ヨンス」。



夏沇秀最近受一支日本杂志《Young Magazine》受访且拍摄画报，由於该杂志上传YouTube影片标题写她是《Young Magazine》第一位邀请到拍摄「写真」（グラビア、Gravure）的韩国人气女演员，韩国媒体便开始报导她是写真模特儿，甚至还有韩国网友胡乱传言她要发展成AV女优。（以下缩图左方仅是该期杂志封面，并没有夏沇秀）



夏沇秀发文怒斥韩媒的报导，开头就写「切实感受到了母国媒体最有敌意」，无奈的表示韩国和日本对於「Gravure」一词认知有所差异，而韩国媒体却选择写出刺激性的标题，「好像希望我自杀一样」。

其实对韩国而言，Gravure指的通常是穿著清凉、比较性感的形象，夏沇秀解释她一开始在日本对Gravure一词也非常排斥，但察觉在日本就算穿著一般的服装拍摄也会那样称呼。而她也是以演员身分受邀《Young Magazine》，访问长达40分钟但大部分都被剪辑了只剩拍照过程。她讽刺韩国媒体，去年她登上日本时装秀连报导都不报导，现在却大肆报导，「我很快也会出现在美妆杂志上，到时候一定也要发新闻喔」，还写「在此要求更正新闻标题，虽然我知道你们不会那么做」。

▼夏沇秀斥责韩媒全文



夏沇秀也在限时动态拍摄她的杂志画报实体，指出画报就出现在漫画后面仅仅几页而已，从她无奈的笑声与语气可以感受其愠怒。不过即便她文字里怒喊「好像希望我自杀一样」，但她文章除了斥责韩媒也写到「还是要吃饭，所以努力吃得好也好好休息」，表明只是想留些文字。另外，夏沇秀文章可看见曾和她合作演出网路剧《Oh！ 半地下室的女神们》，也曾以Girl's Day进军日本发展的素珍（朴素珍）点赞，夏沇秀过往的发文就常常可见素珍点赞支持。



然而，这不是夏沇秀第一次怒斥韩媒了，从去年5月开始就几次在IG辟谣没有要退出演艺圈，也对媒体不断报导她可能整型相当愤怒，她曾在限时动态提到自己都33岁还只有40公斤，要如何像以前一样有杰尼龟脸，更发出3年间的照片佐证灿烂笑容从没变化。

▼非当时的发文，仅示意2022年的夏沇秀与2020年的夏沇秀



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