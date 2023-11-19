素珍完婚Girl's Day合体♥ 素珍喊「我的爱ex们」，惠利哽咽致词：「我阳光般的素珍欧尼……」

经典二代女团之一的Girl's Day，队长兼大姐的素珍（朴素珍）昨（18日）完婚，Girl's Day合体照以及成员们表达的祝福让粉丝也红眼眶。

素珍下午举行婚礼，队友惠利、珉雅与Yura纷纷发文贴出四人合照，并表达依依不舍。

惠利：「『惠利，我要结婚了，祝辞可以拜托你吗？』各种感情混杂在一起的日子彷佛就在前几天……我姐姐今天结婚了，世界上最漂亮的素珍姐姐，地球上最祝福！！！！ 要幸福」



珉雅：「我们炽热的时节，姐姐的努力就像照片一样流逝的瞬间，今天能看到姐姐幸福的样子，我也很幸福，现在把我们的姐姐让给姐夫，真心祝福素珍姐姐」



Yura：「像梦一样的我们，以后也永远在一起吧~♡ 真心祝福我亲爱的姐姐结婚……我非常爱你们，我们成员们都知道亚约（本名金亚莹谐音）我多爱你们*」



素珍不仅一一回覆妹妹们的贴文，也转发妹妹们的发文。一张只有她笑著、其他人哭著的照片，她写下「我的爱ex们（前任们）」



「有时候当你想念我们在一起的时光，无论何时都要告诉我们，我们会马上跑到你身边。我阳光般的欧尼（姐姐），请记住今天世上所有的人都为你结婚而祝福。」惠利在婚礼上的祝辞也被公开。影片中可见不止惠利红眼眶哽咽，台下宾客如演员夏沇秀、海岭都落泪。

▼《Oh！ 半地下室的女神们 》成员合体。素珍与李泷导演（右一）、夏沇秀（右二）、朴圣雨（左）、海岭（图五）合作过《Oh！ 半地下室的女神们 》，李泷导演贴文包含惠利致词影片，夏沇秀和海岭都「听哭了」



素珍限时动态转发了相当多宾客替她纪录的婚礼点点滴滴，幸福不言而喻。



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