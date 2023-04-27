夏沇秀進軍日本純受訪拍畫報卻變「寫真模特兒」，斥責韓媒不實報導：母國媒體最有敵意

外型甜美亮麗的女演員夏沇秀，曾主演電視劇《Monstar》與《Rich Man》（多金社長小資女），目前前往日本留學並發展，卻受韓媒不實報導而苦。

夏沇秀去年和韓國經紀公司解約，由於經紀公司刪掉她所有網路訊息，入口網站的個人資料也全莫名其妙消息，因此她要退出演藝圈的消息不脛而走‎，但她事實上只是暫時離開韓國到日本留學，去年11月也與日本經紀公司TWIN PLANET簽約，IG目前已改日文名字「ハ・ヨンス」。



夏沇秀最近受一支日本雜誌《Young Magazine》受訪且拍攝畫報，由於該雜誌上傳YouTube影片標題寫她是《Young Magazine》第一位邀請到拍攝「寫真」（グラビア、Gravure）的韓國人氣女演員，韓國媒體便開始報導她是寫真模特兒，甚至還有韓國網友胡亂傳言她要發展成AV女優。（以下縮圖左方僅是該期雜誌封面，並沒有夏沇秀）



夏沇秀發文怒斥韓媒的報導，開頭就寫「切實感受到了母國媒體最有敵意」，無奈的表示韓國和日本對於「Gravure」一詞認知有所差異，而韓國媒體卻選擇寫出刺激性的標題，「好像希望我自殺一樣」。

其實對韓國而言，Gravure指的通常是穿著清涼、比較性感的形象，夏沇秀解釋她一開始在日本對Gravure一詞也非常排斥，但察覺在日本就算穿著一般的服裝拍攝也會那樣稱呼。而她也是以演員身分受邀《Young Magazine》，訪問長達40分鐘但大部分都被剪輯了只剩拍照過程。她諷刺韓國媒體，去年她登上日本時裝秀連報導都不報導，現在卻大肆報導，「我很快也會出現在美妝雜誌上，到時候一定也要發新聞喔」，還寫「在此要求更正新聞標題，雖然我知道你們不會那麼做」。

▼夏沇秀斥責韓媒全文



夏沇秀也在限時動態拍攝她的雜誌畫報實體，指出畫報就出現在漫畫後面僅僅幾頁而已，從她無奈的笑聲與語氣可以感受其慍怒。不過即便她文字裡怒喊「好像希望我自殺一樣」，但她文章除了斥責韓媒也寫到「還是要吃飯，所以努力吃得好也好好休息」，表明只是想留些文字。另外，夏沇秀文章可看見曾和她合作演出網路劇《Oh！ 半地下室的女神們》，也曾以Girl's Day進軍日本發展的素珍（朴素珍）點讚，夏沇秀過往的發文就常常可見素珍點讚支持。



然而，這不是夏沇秀第一次怒斥韓媒了，從去年5月開始就幾次在IG闢謠沒有要退出演藝圈，也對媒體不斷報導她可能整型相當憤怒，她曾在限時動態提到自己都33歲還只有40公斤，要如何像以前一樣有傑尼龜臉，更發出3年間的照片佐證燦爛笑容從沒變化。

▼非當時的發文，僅示意2022年的夏沇秀與2020年的夏沇秀



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞