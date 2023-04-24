车银优将按原计划参加30日的泰国行程！「是公司、艺人、主办单位深入讨论后做出的决定」

KonnecThai 是韩国和泰国之间的文化交流活动，由两国主要艺人、VIP、嘉宾和粉丝们一起参与。

23日，Prestige Entertainment 在官方 SNS 上表示：「车银优将按原计划参加活动，这是经纪公司 Fantagio 和车银优、主办单位深入讨论后做出的决定。我们将努力使 KonnecThai 成爲更有意义的活动。」接著，追悼已故文彬：「谨此故人的最后一路表示深深的哀悼。」

ASTRO 成员文彬在19日晚上传出在家中身亡，22日举行出殡仪式。 ASTRO成员们也在悲伤中守在灵堂，原本在美国停留的车银优听到消息后，也在20日紧急回国。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻