娜菲尔与海因里终於要举行婚礼！LINE WEBTOON高人气作品《再婚皇后》以第3季回归

《再婚皇后》终於回来了～赶快打开LINE WEBTOON追上新进度！

LINE WEBTOON高人气作品《再婚皇后》为「欧式宫廷风」，剧情描述国王「索本修」与皇后「娜菲尔」原本为青梅竹马，但索本修被奴隶出身的情妇「拉丝塔」迷昏头、要求离婚。娜菲尔没有选择卑微争宠，而是果断同意并宣布与邻国国王「海因里」再婚，所发生一连串的故事。

先前早已传出漫画将翻拍成电视剧的消息，‎网友们也帮忙「选角」‎，不少粉丝希望看到李多熙与李栋旭分别饰演海因里和娜菲尔。值得注意的是，该部作品还加入「奇幻元素」，海因里并不是「普通人」，不晓得电视剧会如何改编或呈现呢！

经历了大半年的休刊，《再婚皇后》终於回来了！编辑部将故事分为‎第1+2季‎及‎第3季‎，喜欢这部作品的粉丝们可以继续追起来。第3季以娜菲尔与海因里的婚礼为展开，他们将共创什么样的西大帝国？而失去娜菲尔的东大帝国，又将如何发展？

▲希望第3季里娜菲尔与海因里可以过上幸福美满的新婚生活～

▲啊这对讨人厌的东大帝国皇帝夫妇就给我下去…

▲海因里这势在必得的笑容...好帅！赶快给索本修和菈丝塔一点颜色瞧瞧！

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