《九尾狐传1938》金素妍剧照公开！连李栋旭都狂称赞真的很漂亮，让她超害羞～

《九尾狐传1938》由李栋旭、金素妍、金泛、刘庆秀主演，讲述迫降在混乱的1938年九尾狐李砚爲了回到现代而展开的奇幻动作剧，将在5月6日首播。

剧中，金素妍饰演京城最高级料理餐厅「妙缘阁」的老板娘，也是拥有巨大怪力的前任西边山神「柳红酒」，李砚（李栋旭 饰）一起治理韩半岛的四大山神之一，她的本体是猫头鹰。



今日（21日）公开的剧照中，金素妍穿著华丽的服装和微笑也无法隐藏的锐利眼神，与端庄的韩服姿态形成鲜明对比的拿著锋利长剑「柳红酒」的样子也很有趣。「漂亮又擅长打架」柳红酒的活跃备受期待！



金素妍表示：「很高兴能加入《九尾狐传1938》，收到出演提案时想都没有想，很高兴地接受了，真的很想要挑战一下。」谈到「柳红酒」这角色，她说：「真的是多彩的角色，虽然漂亮但打架很厉害、力气很大，为了初期的剑术场面，我努力去了动作学校，希望能拍得很好。」

近期的宣传节目中，李栋旭拿了「柳红酒的魅力点」问题的纸条，他说：「衣服和发型都很华丽和帅气，不止漂亮，还有很美、很帅气的感觉，希望大家多多期待那部分。我和金素妍演员这是第一次合作，虽然我们都出道很久，但第一次一起拍戏感觉很新鲜。」李栋旭还狂称赞：「她真的很漂亮，我每次在现场都能感受到。」金素妍在后面听到超害羞，欧腻反应超级可爱～



이동욱 배우님이 뽑아주신 류홍주 매력포인트 pic.twitter.com/fZQJIw8d9e — 아리 (@ari___1102) April 21, 2023

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