10年前演唱会15000席全售罄，如今477席都填不满！李升基婚后大面积脱粉？

一场恋爱，一场婚礼，似乎动摇了李升基的事业。

据韩媒《10 ASIA》报导称，李升基时隔4年举办的个人亚洲巡回演唱会反响很一般，不仅规模比之前小很多，现在连477个席位都未坐满。 李升基将从今年5月起举行巡回个唱，5月4日-7日在首尔率先开唱，5月12日、14日登陆日本东京和大阪，并将於5月21日、5月27日分别在台北、菲律宾马尼拉和粉丝们见面。

李升基上一次在韩国国内举办个唱还是2013年，当时站上了奥利匹克公园的体操竞技场，15000席位全部售罄。 时隔10年再次举办的国内个人演唱会，场地变成了规模小很多的LINK ART CENTER的PAYCO HALL，477席（每场可容下的观众数）都没卖空。 《10 ASIA》称截止至20日，每场演唱会剩下25-40个座位，4天演唱会共有1908个席位，目前剩余141席。 演唱会从4月6日就开通了售票，2周过去了连周末场次都没做到售罄，部份场次还出现了退票的情况。



韩媒指出最近这段时间并非公演淡季，歌手Tei的小剧场演唱会500席在1分钟之内就被一抢而空，紫雨林的金润雅睽违3年举办的700席演唱会也轻松售罄。演唱会的售票状况是衡量歌手人气的一大客观性重要指标，业界人士分析李升基本轮首尔演唱会竟然连小规模公演场都不能坐满，只能说明他的影响力在下降。 出道20年，曾经被称作是「国民弟弟」、也曾捧起演技大赏的李升基，4天的演唱会没有一场是坐满的，多少令人有些唏嘘。



与李多寅恋爱、结婚，李升基背负了很多駡名和不满，相比沉默，他选择了正面硬抗，婚后发长文力表露心声，原以为能够令粉丝们回心转意，但事实却没能如他所愿，无论是歌手的本职工作，还是收入，都受到了不小的打击。



相关新闻也在韩国网友之间引发了热议，大家留言称：「自己搞出那么大事情之后开演唱会，谁给他的自信」、「他和谁结婚都会受到祝福吧，为什么偏偏选了那样的人，活该」、「一个只觉得自己的血汗钱是钱，别人的血汗钱不是钱的人」、「为什么突然变成了这个样子」、「甄美里邀请家人们去听吧」、「我们可以阻挡天崩地裂，但阻挡不了一个人非要搬起石头砸自己的脚」。

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