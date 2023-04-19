姜东柱要回石垣医院了！韩媒曝柳演锡将特别出演《浪漫医生金师傅3》，徐玄振＆梁世宗也一起回来吧～

18日，根据韩媒 스포티비뉴스 报导：「柳演锡将特别出演《浪漫医生金师傅3》。」SBS方面则谨慎回应：「无法确认剧中特别出演的部分。」
而柳演锡曾在2016年播出的《浪漫医生金师傅》第一季中饰演「姜东柱」一角。姜东柱是因自命不凡而生活的刻薄的外科专门医生，在石垣医院与金师傅（韩石圭 饰）相遇后，成爲了真正的医生，是成功引领第一季的主要人物。第二季中有提到姜东柱去菀岛服兵役，希望可以在第三季看到他呀～
另外，《浪漫医生金师傅3》即将在28日播出（可於 Disney+ 收看）。公开的最新预告中，金师傅说：「总不能连门都开不了就结束啊！创伤中心...在那里创建吧！」还出现「让患者进来」和「绝对不行」的声音，这预示著围绕创伤中心的矛盾即将到来。
金师傅之所以想设立创伤中心，只有一个原因是爲了挽救平等的生命。接著，爲了救活惨不忍睹的灾难现场的人们，医疗团队展开了孤军奋战。陷入混乱的徐宇镇、和坚定意志的车恩彩、在车群中急忙奔跑的朴恩卓和朴民国的样子接连不断。徐宇镇：「无论那个人是谁，无论做什么事，处於什么位置的人。」金师傅都会说甘愿付出最大努力，创伤中心的命运会如何？新展开的第三季的故事让人倍感好奇。
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