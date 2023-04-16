爱豆界最近超流行的对镜自拍方式！在大前辈池珍熙面前，你们全都输了

年轻人永远的话题之一-自拍！

你孩子比心、反手V吗？ 小编告诉你，这些已经全部属於2G时代了，当下爱豆圈MZ世代最流行的是对镜自拍！哦，不是普通的对镜自拍，而是「双重对镜自拍」， 先在镜子前拍下一张自拍，然后拿著手机，手机画面一定要是刚才的照片，再以同一个POSE出镜，这样手机和镜子里就会有一模一样的自己，是全新概念的自拍方式。

THE BOYZ善旴、VIVIZ Sin B、TWICE娜琏、aespa Karina、NCT泰容、前MOMOLAND成员妍雨等人气爱豆都以此种自拍方式拍下照片，据说还在爱豆练习生之间流行起来。



요즘 유행하고 있는 셀카 방법~~~ pic.twitter.com/i2LSXcvpsO — francetracny (@francetracny) April 11, 2023

aespa成员Winter还有个升级版的自拍方式，把手机换成了笔记型电脑，哈哈哈哈哈，这波赢了！！



不过小编想说，年轻人啊，你们还是玩不过大前辈池珍熙，大叔的一张自拍里反射出了自己的N张脸哦！！对镜自拍的始祖其实就是大叔！！



이상연

앞으로 밥먹을때

앞에 거울 두세요.

그리고 지진희 씨 처럼 셀카 찍으세요. pic.twitter.com/1Z02s9UDap — 심각한 과몰입 (@just_mol_ip) August 17, 2021

갈수록 진화하는 지진희 거울셀카 pic.twitter.com/qOvvrnyiYk — 팜쥐 (@popji_) April 3, 2021

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