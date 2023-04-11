《家师父一体》宣布再停播，恐难回归！5年前开播屡创话题，5年后没了李升基收视惨跌至1.1%

SBS 2017年年底推出的综艺节目《家师父一体》目前正播出第二季，今（11）日官方宣告停播。

《家师父一体》2017年年底推出至今，去年9月由於收视日渐低落的因素，与《Running Man》交换时段并暂停播出做调整，今年初以《家师父一体2》重新出发，想不到收视更是一蹶不振甚至要再次停播，外界普遍认为主因是「缺了李升基」。SBS今日上午宣布《家师父一体2》将在23日播出最后一集。

《家师父一体》是以「拜师学艺」为主题的综艺节目，每回都会邀请一位嘉宾担任师父让弟子们（固定班底）了解其日常、学习其精神。回顾5年来点点滴滴，起初由於是国民好感度相当高的歌演艺三栖的李升基退伍回归之作，再加上成员有来自不同领域的谐星梁世炯、演员李相仑与爱豆歌手BTOB陆星材，而且嘉宾星光熠熠包含李大浩、尹汝贞、BoA、朴智星、孙艺真……等人，除了固定班底间化学反应佳，和嘉宾的互动也屡创话题，是个兼具乐趣与心灵鸡汤的节目。



《家师父一体》初期收视偶有低迷之时，但一度破10%创造12.1%佳绩，后来几经成员替换，申成禄、金东炫、ASTRO车银优、刘秀彬、殷志源与NCT道英都曾固定，仅李升基和梁世炯未曾变动，虽然中后期整体收视相对较低，但至少有3%基本盘。



去年9月SBS为了整体综艺节目收视著想，让《家师父一体》停播做调整，但11月却爆出李升基遭合作18年的经纪公司HOOK娱乐欺骗、音源收入一毛未付，很快就有‎传闻他不会加入重启的《家师父一体2》了，不过不清楚是因为没有心力拍摄综艺节目搞笑，或有其它内幕‎。



《家师父一体2》今年1月1日开播，一季班底梁世炯、金东炫、殷志源与道英续留，加入两名新血，知名退役棒球选手李大浩（正是《家师父一体》初期出现的大咖嘉宾之一）、因《换乘恋爱》成为综艺新星的GOT7 BamBam，而这看似不差的阵容却因少了李升基差很多！



《家师父一体2》开播后直接在2%附近徘回，最低甚至跌到1.1%。要知道，《家师父一体2》是和《Running Man》换了时段，但《Running Man》原本收视率也没那么低，韩媒普遍都认为是李升基缺阵的缘故。若从YouTube与Naver TV热门影片观察，《家师父一体》前几名热门影片至少三分之一都和李升基唱歌有关，可见李升基影响力不可忽视。



虽说SBS表示还没确定要推出《家师父一体3》或是开新节目取代，但《家师父一体2》才短短16集就落幕，恐怕难再回归，昨日率先爆料的韩媒《YNK》也以「结束6年旅程」为标题报导。或许，找李升基回锅还有机会再重启？

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