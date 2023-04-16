TEEN TOP曾说没什么后辈cover，ONE TOP却创话题！还有这团「8点」DKB cover获ANGEL认证

TEEN TOP是以刀群舞闻名的二代团之一，据说TEEN TOP Niel曾抱怨没什么后辈cover，而「没什么后辈cover」这点也一度引起网友讨论，结论就是「舞太难」，尤其是脚部动作，还曾有个YouTube频道制作了舞蹈分析影片，称TEEN TOP为「男偶像编舞之王」。

即便舞蹈很复杂，2023年还是有后辈敢cover，就是《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）出产的限定团「ONE TOP」！虽然主要是实现梦想与玩得开心，但ONE TOP（刘在锡、HAHA、黄光熙、曹世镐、柳炳宰，李伊庚、梁世炯）cover〈To You〉确实掀起了小旋风，大家都被他们的热忱与毅力所动容！



YouTube网友还称赞刘在锡很了不起，都要50岁了体能管理还很好，而且持续挑战自己，ZE:A帝国之子出身的光熙更是被赞扬「果然是爱豆」，舞蹈歌唱与美貌都齐全。TEEN TOP Niel亦亲自留言：「真心觉得非常帅，谢谢你们准备这么帅气的舞台！！看著所有事情都全力以赴的前辈们，我也会更加努力的！♥」



另外也有一支后辈更早就cover了TEEN TOP，是目前在《Peak Time》参赛的「8点」DKB。DKB 2020年出道以来cover不少前辈的歌，出道当年就挑战了TEEN TOP名曲〈长直发的她〉（Miss Right）与〈不是开玩笑的〉（Rocking）。



该影片在Twitter获得近600次转推，其中不乏TEEN TOP粉丝ANGEL，还有ANGEL转推要ANGELs都来看看。YouTube留言里也有ANGEL大力称赞，表示舞实在太难没人敢cover，但DKB却cover还做得很棒，亦有人掀起了怀旧之情，称赞DKB是「传奇新秀」、很喜欢DKB呈现的团队精神和正能量。



顺带一提，TEEN TOP由於在《玩什么好呢》亲自指导ONE TOP并表演经典舞曲串烧，时隔3年的合体让音源逆行，4月品牌声望还站上男团第4名，全员皆登男团个人声望前50。据月初各大韩媒报导，TEEN TOP正积极考虑回归，从Niel和创造积极参与综艺节目来看（昨出演《喜剧大联盟》），也许回归不远了。



最后就来看原版的〈To You〉、〈长直发的她〉与〈不是开玩笑的〉，还有《玩什么好呢?？》带来回忆杀的串烧！



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