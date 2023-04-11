女团 LE SSERAFIM 出道未满一年就突破百万销量，新专辑预售量暴涨四倍！横扫美日韩榜单人气持续飙升

歌唱与舞蹈实力兼具，五位成员除了韩文外，还擅长日文&英文，语言交流上有非常大的优势，是拥有硬实力的怪物新人，这次正规专辑《UNFORGIVEN》的预告概念很强大，彷佛可以拍成小电影或电视剧，大家看过了吗？

人气新生代女团 LE SSERAFIM 即将在5月1日发行首张正规专辑《UNFORGIVEN》，概念预告「Burn the Bridge」的全新概念和世界观也让网友们眼睛为之一亮。



▼LE SSERAFIM 一直都展现出强悍的面貌，这次的专辑也同样展现出她们的决心，独特且无所畏惧的精神，不在意别人的评价，持续突破专注在自我成长，以强大的信念坚持在梦想的道路上。「Burn the Bridge」预告释出第二天，已突破233万观看人次：（可开启中字观赏）



而今天一早，官方宣布在开始预售的第3天到一周内计算的国内外预售量。前一天 LE SSERAFIM 突破了103万的预售量，跟刚开始的专辑相比，预售的第一周成绩→迷你一辑《FEARLESS》27万张、迷你二辑《ANTIFRAGILE》40万张，这次仅花一半的时间，成长幅度大约是刚出道的四倍之多，人气飙升的相当明显。



经纪公司SOURCE MUSIC表示，考量到这次专辑的预售时间还有三周（发行实体专辑是在5月2日），很有机会创下历代KPOP女团最高的预售量。



LE SSERAFIM 持续展现出坚强的歌唱与舞蹈实力，五位成员除了韩文外，还擅长日文&英文，语言交流上有非常大的优势，歌曲成绩横扫美日韩各地区榜单，去年11月《ANTIFRAGILE》空降美国《告示牌》主流专辑榜单「Billboard 200」第14位，创下韩国女团史上在该榜单首次亮相的最高排名，也缔造了KPOP乐坛历代女团最短时间的入榜纪录；美国《告示牌》「世界专辑榜（world album）」入榜一周后荣登冠军宝座。



▼〈ANTIFRAGILE〉目前有1.4亿观看人次：



去年底还登上日本NHK的红白歌合战，今年1月发行首张日语单曲《FEARLESS》在日本正式出道，荣登《日本告示牌》最畅销单曲销售榜的冠军宝座，并夺下热门百大单曲榜「Japan Hot 100」的冠军1位。



这次回归又会刷新什么样的全新纪录呢？让我们一起期待吧！

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