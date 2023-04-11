《黑暗荣耀》两大恶女再合作！「李蓑罗」金赫拉&「朴涎镇」辛睿恩有望加盟金泰梨新剧《正年》

今日JTBC引用据业内人士报道称，金赫拉接到漫改剧《正年》的出演邀约且在最近决定加盟。如果最终确定，就能看到《黑暗荣耀》两大恶女「李蓑罗」和「朴涎镇」洗心革面、重新做人啦XD
《正年》是一部时代剧，以1950年代韩战刚刚结束为背景，讲述一名拥有天赐嗓音的少女进入女性国剧团的成长故事。 改编自2019年开始陆续连载3年的同名网漫，导演和导演分别由《衣袖红镶边》郑知仁和《走进你的时间里》崔孝妃担任。
金赫拉所属社表示确实接到出演邀约，正在积极考虑。此前已有消息称金泰梨和辛睿恩也在积极考虑出演。
金泰梨有望担任女主角「尹正年」（音），来自全罗南道木浦，贫穷、缺乏学识但拥有天赐嗓音的少女，为了靠唱歌成为富人而进入「梅兰国剧团」，凭独特的大胆性格和深入的观察力逐渐实现梦想。 原著作家表示「尹正年」的形象灵感来自演员金泰梨，准确地说是《下女的诱惑》里金泰梨饰演的「南淑熙」，因此很早就有人期待她出演这一角色！
辛睿恩接到的角色是「许英书」（音），无论歌舞还是表演都实力出众、远超其他学生，是「梅兰国剧团」最受期待的下届男役主演。 虽然个性苛刻时常引人误会，但对於表演坚持正当竞争。 出生富裕名门且具备实力，与「贫穷天才主角」形成对立。 （想到辛睿恩在综艺节目里展现的歌舞黑洞魅力，小编更好奇剧中要如何呈现这位实力者啊XD）
金赫拉的角色目前还没有公开，考虑到《正年》原著主角有三位，排除「尹正年」和「许英书」之后，金赫拉接到的很可能是「权芙蓉」一角。 她是主角团里唯一不属於国剧团的人物，梳著近代女学生经典的双麻花辫，原著描述是个大美人！
此外，辛睿恩和金赫拉刚刚在Netflix大热剧《黑暗荣耀》有过合作，分别饰演「1号恶女朴涎镇」的少年时期和「叛逆毒咖李蓑罗」的成年时期。 剧中两人一个恶毒一个疯癫，全都是反派形象，精彩演技让不少观众入戏过深！
但实际上两位演员在戏外都是开朗幽默的个性，辛睿恩日前做客《Running Man》再次展现魔性舞姿，肢体僵硬、仿佛被抽掉灵魂的模样让人笑翻。很期待她们以正常人的角色再合作呀！
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