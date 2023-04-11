女團 LE SSERAFIM 出道未滿一年就突破百萬銷量，新專輯預售量暴漲四倍！橫掃美日韓榜單人氣持續飆升

歌唱與舞蹈實力兼具，五位成員除了韓文外，還擅長日文&英文，語言交流上有非常大的優勢，是擁有硬實力的怪物新人，這次正規專輯《UNFORGIVEN》的預告概念很強大，彷彿可以拍成小電影或電視劇，大家看過了嗎？

人氣新生代女團 LE SSERAFIM 即將在5月1日發行首張正規專輯《UNFORGIVEN》，概念預告「Burn the Bridge」的全新概念和世界觀也讓網友們眼睛為之一亮。



▼LE SSERAFIM 一直都展現出強悍的面貌，這次的專輯也同樣展現出她們的決心，獨特且無所畏懼的精神，不在意別人的評價，持續突破專注在自我成長，以強大的信念堅持在夢想的道路上。「Burn the Bridge」預告釋出第二天，已突破233萬觀看人次：（可開啟中字觀賞）



而今天一早，官方宣佈在開始預售的第3天到一周內計算的國內外預售量。前一天 LE SSERAFIM 突破了103萬的預售量，跟剛開始的專輯相比，預售的第一週成績→迷你一輯《FEARLESS》27萬張、迷你二輯《ANTIFRAGILE》40萬張，這次僅花一半的時間，成長幅度大約是剛出道的四倍之多，人氣飆升的相當明顯。



經紀公司SOURCE MUSIC表示，考量到這次專輯的預售時間還有三週（發行實體專輯是在5月2日），很有機會創下歷代KPOP女團最高的預售量。



LE SSERAFIM 持續展現出堅強的歌唱與舞蹈實力，五位成員除了韓文外，還擅長日文&英文，語言交流上有非常大的優勢，歌曲成績橫掃美日韓各地區榜單，去年11月《ANTIFRAGILE》空降美國《告示牌》主流專輯榜單「Billboard 200」第14位，創下韓國女團史上在該榜單首次亮相的最高排名，也締造了KPOP樂壇歷代女團最短時間的入榜紀錄；美國《告示牌》「世界專輯榜（world album）」入榜一週後榮登冠軍寶座。



▼〈ANTIFRAGILE〉目前有1.4億觀看人次：



去年底還登上日本NHK的紅白歌合戰，今年1月發行首張日語單曲《FEARLESS》在日本正式出道，榮登《日本告示牌》最暢銷單曲銷售榜的冠軍寶座，並奪下熱門百大單曲榜「Japan Hot 100」的冠軍1位。



這次回歸又會刷新什麼樣的全新紀錄呢？讓我們一起期待吧！

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