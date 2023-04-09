INFINITE主唱南优铉一开口不是问候而是「对不起」连连道歉！多次现身粉丝席亲送花束时间超长超宠粉！

INFINITE成员南优铉4月9日晚间在台北TICC举办「2023南优铉 FANCON 『SECRET HOTEL NAMU：无与伦比的一天』 IN TAIWAN」，最宠粉的南优铉在活动前以「顶级粉丝见面会」为目标，而他也在现场展现出对粉丝们的超级暖心。





一开场全身黑色劲装的南优铉就奔跑著出场，带来大家耳熟能详的电视剧《流星》OST「Shooting Star」，活力满满的表演令全场气氛沸腾。歌曲完毕后他正要向大家问候，没想到开口第一句话竟是「对不起」加上90度鞠躬，原来他对台湾粉丝们感到抱歉，觉得让大家等太久了，今天才来到这里与大家见面。





呼应今日的主题「SECRET HOTEL NAMU」，粉丝们在入场前都必须先进行线上Check-in，而粉丝们也都有备而来，宛如参加万圣节Party一样精心打扮，从每个人上传的Check-in照片中，南优铉也认真挑选出10组他觉得相当特别的装扮或是组合，并请大家一一上台与他自拍合影，有打扮成公主的、穿上鸭子玩偶装的、还有老公带著老婆来的，也出现了《鱿鱼游戏》的桃红色装扮，可见粉丝们都相当用心。





第二度登场的南优铉更从3楼的粉丝席中现身，准备了一朵朵玫瑰花，亲手送给粉丝们，引发粉丝们一阵骚动更争相与他合影，也一一回应粉丝们的手型爱心，还在歌曲空档一一对大家说著「我爱你」，让更多粉丝们都能够近距离看到他，他更连最远最高楼层的粉丝也照顾到了，一连在观众席走了3首歌曲的时间，让他一上台热得赶紧脱下外套，直呼大家太耀眼让他视力都变差了。这个段落也是由南优铉亲自提出的，只希望能更靠近粉丝们。





串场影片也不马虎，南优铉还一人分饰五角，化身「南养喆」会长，让大家看得爆笑连连，令人惊讶的是南优铉自曝拍摄得相当顺利，并且这是没有脚本的，完全由他自己即兴发挥，展现他在戏剧面的才艺。他也提到入住饭店时总是期待健身房中的设施，粉丝要他展现健身成果，他也大方脱下外套展现手臂肌肉，引发全场尖叫声不断。南优铉准备了十多首歌曲与现场粉丝们同乐，更透露明天还不急著离台，有一点点私人时间想要到处走走看看，也预告自己最近签约了新公司，除了歌手南优铉，之后也可能有更多元的身分，演员南优铉也将与大家见面，请大家拭目以待。





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