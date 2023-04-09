JUN.K (2PM) 时隔9年回归音乐剧、伙拍Golden Child洪周灿合演韩国首季创意音乐剧《EQUAL》

JUN. K. (2PM成员) 、洪周灿(Golden Child成员) 合演的第一季的韩国创意音乐剧《EQUAL》，是根据日本作家兼导演末満健一的同名作品改编而成，并首度将Volumetric_technology以XR技术，把4D视觉效果和XR呈现在韩国的音乐剧舞台上。

《EQUAL》以狩猎魔女和异端者的17世纪欧洲爆发疫症的时代爲背景，描写尼古拉(Nicola)和特奥(Theo)两位好朋友同住在小屋中所发生的矛盾和共存、扭曲的命运的故事。



《EQUAL》JUN. K、洪周灿预告：



饰演单纯性格开朗的小乡村医生兼为朋友尼古拉而孤军奋战的Theo一角,由JUN.K饰演Theo。JUN.K作爲2PM的主唱，展现了作词作曲多才多艺的魅力，从音乐剧《三剑客》的D'Artagnan，以至《Jack_the_Ripper》的Daniel等，作爲音乐剧演员扎扎实实地积累了认知度。JUN.K坦言自从《三剑客》和《Jack_the_Ripper》之后时隔9年能透过音乐剧《EQUAL》跟大家见面，感到非常激动，而《EQUAL》特别之处因为是个双人音乐剧的作品，还有需要负责带动气氛的部分，因此有感到压力。在JUN.K眼中，Theo是个只为了医好他的好朋友著想，在纷乱的时代中依然天真烂漫，是个有着反转再反转魅力的角色。JUN.K提到在剧中最喜欢的歌名叫《说出真心话》（Say_What_You_Feel），有着双方都要讲出真心话、坦诚相向的意思，JUN.K本人觉得这首歌很阳光，最能表达Theo这角色的情感。



在《EQUAL》中患有不治之症，经常在家中生活因此性格敏感细腻的尼古拉(Nicola)一角，由Golden_Child的洪周灿饰演。2020年与Super_Junior的厉旭合演音乐剧出道作《狂焰奏鸣曲》(SONATA_OF_A_FLAME)，以超乎想像的感情爆发亮眼演出，获得众多导演的垂青；其后再度挑战由Super_Junior银赫首次执导的百老汇音乐剧《ALTAR_BOYZ》，饰演温暖积极、即使辛苦也绝不轻言放弃的Mark，当时就坦言角色与他本人很相像，展现了新的魅力。洪周灿谈及在接到《EQUAL》音乐剧EUQAL剧本的初期，把剧本看完又看，很喜欢Nicola这个角色觉得很吸引，感觉这个朋友细腻、敏感兼且很温暖，没想到他正好要担演Nicola这角色，亦由於是双人剧，为了让音乐剧更添色彩，周灿感到很有压力。洪周灿在《EQUAL》剧中最喜欢《了解我的你，我就是你》(‘cause_I_Know_You)这首歌，是一首描述Theo和Nicola之间美好回忆的歌。

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