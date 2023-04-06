《九尾狐传1938》新预告：终於和李栋旭「同框」！金素妍变身为「漂亮又会打架的女人」引发期待

本来只站「狐狸兄弟」这对CP，感觉电视剧播出后「狐狸X猫头鹰」这对CP也很好嗑！

将於下月（5月）6日迎来首播的tvN新剧《九尾狐传1938》（共12集），为2020年播出的《九尾狐传》续作，描述千年九尾狐李砚（李栋旭 饰）本与爱人有个幸福结局，却因卷入某事件而被强制召唤，迫降到混乱的1938年后，努力找出回到现代方法的奇幻动作剧。

《九尾狐传1938》除了前作的「狐狸兄弟」李栋旭（饰演李砚）、金泛（饰演李朗）外，找来金素妍担任本季女主角「柳红朱」，刘庆秀也作为新角色「千武英」出演。

在新预告中，可以知道李砚被某人困在过去，而柳红朱陆续说出「好久不见，狐狸」、「我？漂亮又会打架的女人」等台词，可以知道她与李砚为旧识，并且对自己充满自信。接著是李砚、柳红朱和千武英的打斗场面，令人目不暇给。最后，李朗登场：「哥，你还没死呢？」看来这一季「狐狸兄弟」的「相爱相杀」，依然很精彩！









有趣的是，《九尾狐传1938》的角色们都是「非人类」，李栋旭与金泛本体为「狐狸」、金素妍为「猫头鹰」、刘庆秀为「老虎」，四位演员还在预告影片的留言区，带上代表各自的符号，有够可爱！

▲看到这一幕的小编，内心的激动谁懂？也太速配了啊啊啊！！！





▲而金素妍一连换上多种造型，还成为「女打仔」，与之前所饰演的角色完全不同，让人更加期待她此次的演技变身。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻